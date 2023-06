W niedzielę wóz albo przewóz

W 30. kolejce Stomil na wyjeździe wygrał 3:0 z rezerwami Lecha i był na ostatniej prostej na drodze do I ligi. Olsztynianie nie musieli oglądać się na rywali, mieli jedynie spokojnie zmierzać do mety, zdobywając kolejne punkty. Niestety, w tym newralgicznym momencie gra „Dumy Warmii” niespodziewanie się posypała, bo w dwóch kolejnych meczach zdobyła zaledwie jeden punkt (0:3 z Wisłą Puławy i 1:1 z Hutnikiem Kraków). Mimo to w 33. kolejce podopieczni Szymona Grabowskiego mogli awansować na drugie miejsce w tabeli, bo Kotwica Kołobrzeg dostała bęcki w Kaliszu (1:4). Wystarczyło w Olsztynie pokonać już zdegradowaną Siarkę Tarnobrzeg. Nie udało się, bo mecz zakończył się remisem 1:1. Efekt jest taki, że w niedzielę Stomil musi wygrać w Stężycy, a Kotwica nie może zdobyć kompletu punktów z Pogonią Siedlce. Oto jak wygląda tabela uwzględniająca jedynie trzy ostatnie kolejki:

II LIGA

1. Motor 7 6:1

2. Jastrzębie 7 6:3

3. Wisła 6 7:1

4. Polonia 6 5:3

5. Kalisz 5 6:3

6. Lech II 5 5:4

7. Górnik 4 3:2

8. Znicz 4 4:4

9. Pogoń 4 2:2

10. Radunia 4 2:3

11. Kotwica 4 2:4

Zagłębie II 4 2:4

13. Hutnik 3 1:1

14. Olimpia 3 3:5

15. Siarka 2 4:5

16. Śląsk II 2 1:2

17. Stomil 2 2:5

18. Garbarnia 0 4:9

Stomil może mieć pretensje tylko do siebie, bo we wcześniejszych spotkaniach mógł sobie zapewnić znacznie więcej punktów. Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Biało-Niebiescy prowadzili 1:0 w Krakowie z Hutnikiem i nie potrafili dowieźć wygranej do końca. Poza tym w tej rundzie Stomil mógł wygrać w Krakowie z Garbarnią (prowadzili 1:0 i zremisowali 1:1) i w Polkowicach z Górnikiem (remis 0:0, zmarnowany rzut karny).

Reasumując, olsztynianie stracili cenne punkty w meczach z dwoma spadkowiczami (Siarka i Garbarnia) oraz z dwoma ekipami zagrożonymi degradacją (Hutnik i Górnik).