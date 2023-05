Dwie strony siatki

>>> Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) podała terminarz kwalifikacji olimpijskich. Polacy zagrają w grupie C w Chinach, gdzie ich rywalami - oprócz gospodarzy - będą: Argentyńczycy, Holendrzy, Kanadyjczycy, Meksykanie, Belgowie oraz Bułgarzy.

W turniejach kwalifikacyjnych wezmą udział 24 najlepsze reprezentacje według rankingu FIVB (Polacy są na pierwszym miejscu), które zostaną podzielone na grupy ośmiozespołowe. Awans do igrzysk zapewnią sobie po dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju.

* Terminarz grupy C, 30 września: Polska - Belgia (godz. 10); 1 października: Polska - Bułgaria (10); 3 października: Polska - Kanada (10); 4 października: Polska - Meksyk (10); 6 października: Polska - Argentyna (10); 7 października: Polska - Holandia (10); 8 października: Chiny - Polska (13.30).

>>> 1351 zdobytych punktów, 168 rozegranych meczów, sześć sezonów i trzy statuetki MVP - oto dorobek Robberta Andringa, który odszedł z Indykpolu AZS. - Chciałbym podziękować za wszystko! Sześć sezonów w Olsztynie minęło mi bardzo szybko. Były dobre i złe momenty. Kontuzje, dobra gra i nieco słabsza. W każdej chwili czułem jednak wsparcie kibiców - powiedział na pożegnanie były już kapitan olsztyńskiego zespołu.

- Robbert był najdłużej grającym obcokrajowcem w historii AZS Olsztyn. Myślę, że na długie lata pozostanie w pamięci naszych kibiców - dodał Tomasz Jankowski, prezes olsztyńskich siatkarzy.

>>> Podczas Gali Polskiej Ligi Siatkówki za Odkrycie Sezonu w PlusLidze został uznany 19-letni Kuba Hawryluk, libero Indykpolu AZS Olsztyn. Nagrodę wręczył mu Tomasz Jankowski, prezes olsztyńskich siatkarzy, a zarazem sekretarz rady nadzorczej Polskiej Ligi Siatkówki.

Hawryluk ma za sobą debiutancki sezon w PlusLidze, ale to nie znaczy, że wcześniej był graczem nieznanym. Kuba pochodzi ze Staszowa w województwie świętokrzyskim, najpierw został zauważony w Kielcach, potem przez Akademię Jastrzębskiego Węgla, z której trafił do Spały.

To jego pierwszy sezon w PlusLidze, ale wcześniej nie był graczem anonimowym. W 2021 roku reprezentacja Polski kadetów podczas mistrzostw świata w Teheranie zdobyła złoto, tracąc w całym turnieju tylko jednego seta. Na najlepszego libero imprezy wybrano Hawryluka.

Rok później we Włoszech były mistrzostwa Europu do lat 20. Biało-czerwoni awansowali do finału, w którym stoczyli pasjonujący bój z gospodarzami, przegrywając po tie-breaku. Poza tym na swoim koncie Hawryluk ma jeszcze dwa brązowe medale mistrzostw Europy U-17 i U-19.

Po ukończeniu SMS w Spale Hawryluk trafił do Indykpolu AZS. Przyznaje, że obawiał się wejścia do dorosłej drużyny. – Na początku był stres, bo nie wiedziałem, czego się spodziewać. Wszyscy zawodnicy jednak mnie zaakceptowali, więc po kilku dniach czułem się już swobodnie - przyznał młody libero, który na początku sezonu jedynie sporadycznie pojawiał się na boisku, ale po kilku kolejkach stał się kluczowym zawodnikiem olsztyńskiej drużyny. – Dużo dał mi pobyt w Spale, gdzie grałem z seniorami w II i I lidze, co mi pozwoliło nabrać pewności siebie.

22 grudnia 2022 roku olsztyński libero zapamięta na długo, bo wtedy to po meczu z Jastrzębskim Węglem po raz pierwszy w seniorskiej karierze odebrał nagrodę dla MVP. Nic więc dziwnego, że po tak udanym sezonie został zauważony przez Nikolę Grbicia, który powołał go do reprezentacji Polski. Od kilkunastu dni Hawryluk trenuje w Spale - liczy na debiut w Lidze Narodów, ale później dołączy do młodzieżowej kadry przygotowującej się do mistrzostw świata w Bahrajnie.

dryh

LISTA LAUREATÓW

* Siatkarz - Tomasz Fornal (Jastrzębski Węgiel)

* Siatkarka - Monika Fedusio (Grot Budowlani Łódź)

* Trener - Marcelo Mendez (Jastrzębski Węgiel)

* Odkrycie - Kuba Hawryluk (Indykpol AZS Olsztyn), Dominika Pierzchała (BKS Bostik Bielsko-Biała

* Obcokrajowiec - David Smith (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Valentina Diouf (ŁKS Commercecon Łódź)

* Siatkarz sezonu Tauron 1. Ligi - Bartosz Gomułka (AZS AGH Kraków)

* Trenerskie odkrycie sezonu - Maciej Biernat (Grot Budowlani Łódź)

* Złote odznaki PLS: Marek Karbarz, Jan Such, Bogdan Serwiński, Grzegorz Jeżowski, Andrzej Trojanowski, Wiesław Chudzik, Waldemar Wspaniały, Kamil Bortniczuk, Włodzimierz Patalas, Krzysztof Kowal.