Czy Kalisz pomoże Stomilowi?

PIŁKA NOŻNA\\\ Dwie kolejki przed końcem drugoligowych rozgrywek Stomil traci trzy punkty do miejsca dającego bezpośredni awans. Olsztynianie muszą więc wygrać dwa ostatnie mecze - w tym w niedzielę z Siarką - i liczyć na potknięcie Kotwicy.

Jeszcze niedawno, czyli po 30 kolejkach, olsztynianie mieli otwartą autostradę do I ligi. Niestety, sami mocno skomplikowali sobie życie, przegrywając 0:3 z Wisłą i remisując 1:1 z Hutnikiem. Teraz nie mają już marginesu na błąd - muszą wygrać dwa ostatnie mecze i liczyć na to, że Kotwica minimum raz przegra lub dwa razy zremisuje. Pierwszy sprawdzian już w niedzielę o g. 15, kiedy to podopieczni Szymona Grabowskiego podejmą Siarkę Tarnobrzeg.

Podczas weekendu z olsztyńskiego punktu widzenia najciekawsze będą mecze w Pruszkowie (Znicz - Wisła) i Kaliszu (KKS - Kotwica), bo zmierzą się tam cztery zespoły z czołowej szóstki tabeli.

Piłkarze Stomilu na pewno będą trzymać kciuki za Kaliszem, bo tylko jego zwycięstwo umożliwi im awans na wymarzone drugie miejsce, oczywiście o ile sami wcześniej wygrają z Siarką.