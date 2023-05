Olimpijczycy chętnie pomogą

Fundacja Olsztyński Laur Sportowy organizuje nietypową imprezę, podczas której na olsztyńskiej plaży miejskiej zostaną rozegrane dwa mecze: piłki nożnej i siatkówki. Oba oczywiście w wersji plażowej. Kajakarze, którymi dowodzić będzie Adam Seroczyński, brązowy medalista olimpijski z Sydney z 2000 roku, postanowili zmierzyć się z „Resztą Olsztyna”.

W ekipie kajakarzy na boisku piłkarskim i siatkarskim zobaczymy dawne olsztyńskie gwiazdy tego sportu, m.in. Jerzego Dunajskiego - czwarte miejsce na olimpiadzie w Moskwie, Macieja Podgórskiego - młodzieżowy mistrz Europy, Tomasza Zrajkowskiego - wielokrotny mistrz Polski i Michała Zwolińskiego - mistrz Polski.

W meczu piłkarskim trenerem „Reszty Olsztyna” będzie Artur Dryhynycz z „Gazety Olsztyńskiej”, natomiast siatkarzy do boju poprowadzi Andrzej Grygołowicz, najbardziej utytułowany siatkarski szkoleniowiec w Olsztynie. Na tym jednak nie koniec, bo pan Andrzej do swojego sztabu szkoleniowego powołał: Marka Kotulskiego, Macieja Tyborowskiego, Czesława Kolpego, Józefa Kopaczela i Marcina Mierzejewskiego. Uff, trzeba przyznać, że takiego sztabu nie mają nawet najlepsze kluby w PlusLidze.

A kogo zobaczymy pod siatką? - Leszka Urbanowicza, Ireneusza Nalazka, Artura Jacyszyna, Tomasza Kowalczyka i Bożenę Urbanowicz, która przed laty grała w drugoligowej Warmii Olsztyn - wylicza Leszek Dublaszewski, prezes Fundacji Olsztyński Laur Sportowy. - Skład uzupełnią młodzi siatkarze drugoligowego AZS UWM Olsztyn - dodaje Andrzej Grygołowicz, my natomiast dodamy, że sędzią będzie Stanisław Iwaniak, były znakomity siatkarz AZS Olsztyn, który obecnie jest nieźle zapowiadającym się młodym golfistą.

Natomiast w meczu piłkarskim przeciwko kajakarzom wystąpią m.in. Kacper Kozłowski - brązowy medalista lekkoatletycznych mistrzostw świata w 2007 roku w sztafecie 4x400 m, olimpijczyk z Londynu, Maciej Sarnacki - judoka, olimpijczyk z Rio de Janeiro i Tokio, Ryszard Szparak - lekkoatleta, olimpijczyk z Moskwy, Radosław Dzieniszewski - były piłkarz ręczny superligowej Warmii Traveland Olsztyn, Anna Michels - dyrektorka Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Tomasz Dowgiałło - wieloletni organizator turniejów siatkówki plażowej z Starych Jabłonkach, Alicja Rutecka - wiceprezeska Fundacji Olsztyński Laur Sportowy, Marcin Galibarczyk - dyrektor departamentu sportu Urzędu Marszałkowskiego, i Jacek Łuczak - były piłkarz m.in. Stomilu Olsztyn.

Imprezę poprowadzi Roman Koziński, mecze upiększą swoim komentarzem Andrzej Kocięcki (siatkówka) i Emil Marecki (piłka nożna), a sędziami będą Zbigniew Lubiejewski (mistrz olimpijski z Montrealu) i Stanisław Iwaniak (siatkówka) oraz Szymon Czyżewski wraz ze swym synem Mariuszem (piłka nożna). Dla pana Szymona będzie to 1501. mecz w roli arbitra!

Impreza będzie okazją do znakomitej zabawy, ale jej głównym celem jest zdobycie dodatkowych funduszy na leczenie Janusza Milewskiego, który od 1994 roku szefuje kajakarzom ze stolicy Warmii i Mazur, wśród których dochował się wielu medalistów mistrzostw Polski, Europy i świata. Teraz jednak Janusz sam potrzebuje pomocy, bo zachorował na raka. Dlatego zbiórkę pieniędzy na operację oraz leczenie ogłosiła Fundacja Przyszłość dla Dzieci.

Pieniądze można wpłacać na konto: 21 1240 1590 1111 0010 2531 7517 , wpisując w tytule wpłaty „Janusz Milewski”. - Na razie zebraliśmy 35 tysięcy, ale do celu jeszcze sporo brakuje, bo potrzeba 85 tysięcy - wyjaśnia Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca fundacji. - Oczywiście podczas imprezy na plaży miejskiej też będzie prowadzona zbiórka pieniędzy.

Operacja pana Janusza była zaplanowana na 12 maja w Warszawie, niestety, w tym przypadku sprawdziło się powiedzenie, że nieszczęścia chodzą parami. - Wracałem do Olsztyna z Wałcza z konsultacji juniorów - opowiada Janusz Milewski. - Nagle podczas podróży poczułem, że coś złego ze mną się dzieje. Ból był taki, że ledwo dojechałem do szpitala onkologicznego w Bydgoszczy, bo jestem jego pacjentem. Okazało się, że nerka mi wysiadła i przez osiem dni mnie ratowali, bo mogłem tego po prostu nie przeżyć. Rak przecież mnie tak osłabił, że mogę działać na jakieś 20 procent swoich wcześniejszych możliwości. Przez to zamieszanie z nerką operacja raka musiała zostać przesunięta, ale leczenie onkologiczne już zostało wdrożone - dodaje na koniec Janusz Milewski.

* Imprezę na plaży miejskiej patronatem objął prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, jej współorganizatorem jest OSiR, a opiekę medyczną zapewni bezpłatnie firma Falck Medycyna.