Plażówka powraca do Olsztyna

- Jak wygląda sytuacja grupy, z którą pracujesz? Kto się w niej znajduje, jakie macie cele oraz plany startowe?

- Obecnie skupiam się na turniejach Futures i na zajmowaniu się najmłodszymi, czyli parą Miszczuk/Florczyk, a także parami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Celem tej grupy jest zdobywanie doświadczenia, wprowadzenie w turnieje międzynarodowe, a także wyszukiwanie przyszłych olimpijczyków. Dla nas, trenerów, a także przede wszystkim dla samych siatkarzy, obecnie najważniejszym turniejem są igrzyska olimpijskie. Natomiast jeśli chodzi o imprezy odbywające się w Polsce, to oczywiście chcielibyśmy, żeby pary kadrowe grały w nich jak najwięcej. W końcu jest to okazja do zaprezentowania się przed własną publicznością. Jednak kalendarz turniejów zagranicznych jest mocno napięty. Sezon jest długi i na pewno będzie bardzo wyczerpujący, więc podczas opracowywania planów startowych musimy dbać o zdrowie zawodników. Najważniejsze jest zbieranie punktów rankingowych do igrzysk olimpijskich i umiejętne zaplanowanie pracy. W najbliższy czasie na turnieju Orlen Beach Volley Tour w Sulejowie (26-28 maja - red.) będą grać dwie nasze pary kadrowe - Rudol/Lewandowski i Florczyk/Miszczuk.

- Po wielu latach siatkówka plażowa na wysokim poziomie wraca na plażę miejską w Olsztynie, na której miałeś okazję grać w World Tourach. Teraz wrócisz na nią w innej roli. Jakie masz wspomnienia z tego miejsca?

- Cieszę się, że turnieje polskie wracają do miejsc, gdzie były rozgrywane World Toury, ponieważ gwarantuje to wysoki poziom organizacji. Pamiętam, że gdy turniej World Tour został przeniesiony ze Starych Jabłonek do Olsztyna, wszyscy zastanawiali się, jak to będzie. Jednak organizatorzy stanęli wtedy na wysokości zadania.

- Orlen Beach Volley Tour w Olsztynie organizuje Michał Kądzioła, twój wieloletni partner z boiska, oraz KAMAN Sport Group. Jesteś zaskoczony, że po zakończonej karierze Michał poszedł właśnie w stronę organizacji turniejów?

- Czy jestem zaskoczony? Ciężko powiedzieć. Na pewno będzie to dla niego duże wyzwanie. Jak powiedziałem wcześniej, jestem jednak spokojny o organizację tego turnieju. Wiem, że Michał, grając tyle lat w World Tourach, a także ostatnio na polskim „podwórku”, doskonale wie, co jest najistotniejsze dla zawodników, kibiców i sponsorów.

- Przez wiele lat obaj zjeździliście świat wzdłuż i wszerz, braliście udział w wielu turniejach o różnych rangach. Mając doświadczenie, możesz powiedzieć, jak organizacyjnie stoją turnieje organizowane w naszym kraju?

- Na pewno są lepiej zorganizowane niż turnieje Futures za granicą. Cieszymy się, że organizacja turniejów idzie w parze z poziomem sportowym, który z roku na rok jest coraz wyższy. Także dzięki większym nagrodom będziemy oglądać coraz więcej zagranicznych par, a to na pewno podniesie atrakcyjność widowiska.

red.

Orlen Beach Volley Tour 2023

Jest to cykl pięciu turniejów eliminacyjnych do finału mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. Orlen Beach Volley Tour 2023 rozpocznie się 26 maja, a na jego trasie znajdzie się aż pięć przystanków – Sulejów, Stalowa Wola, Olsztyn, Przysucha i Kołobrzeg.

* 26-28 maja: Sulejów

* 16-18 czerwca: Stalowa Wola

* 23-25 czerwca: Olsztyn

* 14-16 lipca: Przysucha

* 4-6 sierpnia: Kołobrzeg

>>> Ufundowana przez PZPS pula nagród w każdym z turniejów Orlen Beach Volley Tour 2023 wyniesie po 40 000 złotych, tak w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.