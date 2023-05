Wieści spod siatki

Prowadzony przez niego zespół świętował zdobycie mistrzostwa i Superpucharu Polski, wystąpił też w finałach Ligi Mistrzów i krajowego pucharu. - Jestem bardzo szczęśliwy, bo graliśmy naprawdę dobrze w play-offach PlusLigi. Po 10 dniach przerwy w Turynie też bardzo chcieliśmy wygrać, walczyliśmy, ale nie zagraliśmy zbyt dobrze – stwierdził Argentyńczyk po pierwszym roku pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Przyznał, że dla niego najważniejsze pozostaje zawsze liga krajowa. - To oczywiście nie znaczy, że nie zależy mi na zdobywaniu europejskich pucharów. Chcę zostać w Jastrzębskim Węglu na kolejny sezon. To naprawdę wielki klub, świetnie zorganizowany, mający bardzo dobrych zawodników. Chciałbym pracować w ten sam sposób, albo lepiej, żeby osiągnąć podobne cele – powiedział Mendez, który wczoraj odleciał do Argentyny, bo już jutro rozpocznie przygotowania z reprezentacją tego kraju. Mendez jest selekcjonerem Argentyńczyków od pięciu lat, zdobył z nimi brązowy medal igrzysk w Tokio. Wcześniej pracował z reprezentacją Hiszpanii.

Równie zadowolony jest prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol, który podkreślił, że miniony sezon był najlepszy w historii klubu. - Pozostał pewien niedosyt z Turynu, bo byliśmy blisko. Na tym szczeblu decydują detale, no i musieliśmy uznać wyższość rywala – stwierdził, dodając, że w finale Ligi Mistrzów jego klub wspierało około 700 kibiców, a wśród zaproszonych przez Jastrzębie gości znalazł się m.in. Tomasz Jankowski, prezes Indykpolu AZS Olsztyn.

- Sezon kończymy dobrze, dlatego… bądźmy dobrej myśli. W sporcie zawsze trzeba chcieć więcej. Budujemy plany na przyszłość. Na razie potrzebujemy chwili spokoju, by odpocząć po tym, co się wydarzyło z nadzieją na kolejny sezon podobny, albo lepszy – zakończył Gorol.

* Władze Barkomu-Każany Lwów poinformowały, że w nowym sezonie PlusLigi drużyna mecze w roli gospodarza będzie rozgrywać w Wieluniu, co oznacza rozstanie z krakowską halą na Suchych Stawach.

Barkom-Każany to ukraiński klub, który rok temu został przyjęty w szeregi PlusLigi. Lwowska drużyna nie mogła rozgrywać meczów w swoim mieście ze względu na rosyjską agresję.

Hala WOSiR pomieścić może ponad tysiąc kibiców.

* Angelo Lorenzetti zastąpił oficjalnie Andreę Anastiego w roli trenera Sir Safety Susa Perugia, którego siatkarzami są reprezentanci Polski Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. Z Anastasim, byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, nie przedłużono kontaktu mimo zdobycia Superpucharu Włoch i triumfu w klubowych mistrzostwach świata. Zespół, który w fazie zasadniczej odniósł komplet zwycięstw, odpadł jednak w ćwierćfinale i walkę o mistrzostwo Italii zakończył dopiero na szóstej pozycji. Z tego powodu zabraknie go w europejskich pucharach w następnej edycji.

* Andrzej Kowal w kolejnym sezonie poprowadzi wicemistrza Czech VK Jihostroj Ceske Budejovice. Kowal pozostawał bez klubu od stycznia zeszłego roku, kiedy to szefowie Ślepska Malow Suwałki rozwiązali z nim umowę z powodu niesatysfakcjonujących wyników zespołu.