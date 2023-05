Krótko o futbolu

42-letni Marciniak, który w grudniu sędziował finał mistrzostw świata w Katarze między Argentyną a Francją, po raz ósmy w tym sezonie został wyznaczony na spotkanie Champions League. Ostatnio był arbitrem rewanżowego półfinału Manchester City - Real Madryt (4:0). Poza tym dwukrotnie w tej edycji LM sędziował Interowi. W fazie grupowej z Barceloną na wyjeździe (3:3) oraz w 1/8 finału, także na wyjeździe, z Porto (0:0).

* Raków Częstochowa poinformował, że od 1 lipca piłkarzem tego klubu będzie Łukasz Zwoliński. 30-letni napastnik zaczynał karierę w Arkonii Szczecin, a w ekstraklasie debiutował w roku 2012 w barwach Pogoni, z którą był związany przez sześć lat (z krótkimi przerwami na grę w Arce Gdynia i Górniku Łęczna oraz Śląsku Wrocław). W latach 2018-19 grał w chorwackim HNK Gorica, a od 2020 w Lechii Gdańsk, dla której w ekstraklasie zdobył 36 bramek. Zwoliński związał się z Rakowem trzyletnim kontraktem.

* Dawid Kownacki został nowym piłkarzem Werderu Brema. 26-letni napastnik dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu z drugoligowej Fortuny Duesseldorf. Kownacki w Lechu Poznań strzelił 32 gole w 134 meczach. Następnie przeniósł się do Sampdorii, gdzie zanotował 10 bramek w 40 występach, a później kontynuował karierę w Fortunie Duesseldorf - 26 goli i 17 asyst w 99 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

* W niedzielę Borussia Dortmund została liderem Bundesligi, a w poniedziałek jej akcje na giełdzie we Frankfurcie podrożały o 16 procent. Przed ostatnią, zaplanowaną na sobotę, kolejką rozgrywek Borussia ma dwa punkty przewagi nad Bayernem. Wygrana zapewni drużynie BVB dziewiąte mistrzostwo Niemiec. Ostatnie wywalczyła w 2012 roku, w składzie z Jakubem Błaszczykowskim, Łukaszem Piszczkiem i Robertem Lewandowskim.

* Włoskie media zgodnie wskazują, że mimo zdobycia pierwszego od 33 lat tytułu mistrza Włoch trener Luciano Spalletti jest blisko odejścia z Napoli. Podobno 64-letni szkoleniowiec i ekscentryczny prezes klubu Aurelio de Laurentiis od kilku tygodni prowadzili negocjacje ws. przedłużenia obowiązującego jeszcze rok kontraktu, ale nie doszli do porozumienia. Co więcej, rozmowy, które prowadzili, miały doprowadzić do tego, że trener może odejść już teraz.

- Wszystko zostało omówione i jest jasne, trzeba to tylko przekazać opinii publicznej - powiedział Spalletti po niedzielnym spotkaniu ligowym z Interem Mediolan (3:1). Były trener m.in. Romy, Interu Mediolan i Zenita St. Petersburg w Neapolu pracuje od 2021 roku. W tym sezonie jego drużyna, z Piotrem Zielińskim jako podstawowym zawodnikiem i Bartoszem Bereszyńskim, który dołączył w styczniu z Sampdorii Genua, ale jest rezerwowym, zdominowała rywalizację w Serie A i wywalczyła trzeci w historii, ale pierwszy od 33 lat i ery Diego Maradony tytuł mistrza Włoch.

* Jak już informowaliśmy, GKS Wikielec po rocznej banicji powrócił do III ligi. Oto tabela po 26 kolejkach:

IV LIGA

1. Wikielec 67 82:22

-----------------------------

2. Polonia 53 80:31

3. Jeziorak 48 65:42

4. Mrągowia 47 69:55

5. Mamry 44 56:48

6. Znicz 43 52:43

7. Granica 43 43:32

8. Tęcza 39 45:50

9. Olimpia II 37 60:46

10. Rominta 37 43:54

11. Polonia 27 41:76

12. DKS 27 44:53

13. Motor 23 36:55

14. Olimpia O. 19 26:57

15. Huragan 19 33:68

16. Pisa 18 32:75