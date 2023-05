Mazur postawił kropkę i przybił pieczęć

* Mazur Ełk - Victoria Bartoszyce 3:0 (1:0)

1:0 - Molski (22), 2:0, 3:0 - Waszkiewicz (88, 90); czerwona kartka: Daszkiewicz (76, Victoria)

Pewne zwycięstwo gospodarzy, chociaż trochę za wysokie, bo Victoria też miała swoje okazje, m.in. w 75. min jeden z obrońców Mazura wybił piłkę z linii bramkowej. Jednak chwilę później Daszkiewicz po raz drugi obejrzał żółtą kartkę , w efekcie ostatni kwadrans bartoszyczanie musieli grać w osłabieniu. Wykorzystał to lider, a konkretnie Waszkiewicz, który tuż przed końcem postawił kropkę nad i, zdobywając dwa gole. Jednocześnie przybił pieczęć na awansie Mazura do IV ligi, bo trudno sobie wyobrazić, by ełczanie dali go sobie wydrzeć z rąk. Victorii pozostanie zatem walka o IV ligę w barażach, bowiem podopieczni trenera Pawła Miłoszewskiego w czterech ostatnich kolejkach nie powinni roztrwonić sześciopunktowej przewagi nad Vęgorią.

* Śniardwy Orzysz - Warmia Olsztyn 1:3

* Błękitni Pasym - Wilczek Wilkowo 3:0

* LKS Różnowo - MKS Jeziorany 1:2

* Vęgoria Węgorzewo - Czarni Olecko 0:0

* MKS Korsze - Żagiel Piecki 0:0

* Rona 03 Ełk - Orlęta Reszel 21 maja, 15:30

* Mazur Pisz - Łyna Sępopol 21 maja, 17:00

GRUPA 1

1. Mazur E. 65 89:22

2. Victoria 62 75:17

3. Vęgoria 56 64:33

4. Błękitni 51 54:32

5. Korsze 51 74:37

6. Wilczek 43 57:62

7. Jeziorany 38 54:45

8. Orlęta 38 43:52

9. Warmia 34 60:58

10. Śniardwy 29 41:64

11. Czarni 25 38:56

12. Różnowo 22 29:57

13. Łyna 19 34:71

14. Mazur P. 19 34:66

15. Rona 18 30:59

16. Żagiel 16 30:75