Kotwica i Motor straciły punkty

Kotwica bezbramkowo zremisowała z Motorem Lublin, a GKS Jastrzębie pokonał 3:1 (3:0) Garbarnię Kraków.

Wynik w Kołobrzegu nie zadowolił żadnej z drużyn, bo Motor potrzebował zwycięstwa, by się zadomowić w strefie barażowej, natomiast dla gospodarzy remis oznacza - jeśli w niedzielę Stomil ogra Hutnika - zmniejszenie przewagi nad zespołem z Olsztyna. Chyba że w tej kolejce Stomil też straci punkty...

Jeśli jednak olsztynianie wygrają, to i tak nie odzyskają drugiego miejsca, które gwarantuje bezpośredni awans do I ligi.

* Inne mecze 32. kolejki: sobota: Zagłębie II Lubin - Górnik Polkowice (15), Siarka Tarnobrzeg - Pogoń Siedlce (17), Polonia Warszawa - Olimpia Elbląg (19:11); niedziela: Lech II Poznań - Znicz Pruszków (13), Radunia Stężyca - KKS 1925 Kalisz (17), Wisła Puławy - Śląsk II Wrocław (18).



PO 31 KOLEJKACH

1. Polonia 61 54:33

2. Kotwica 58 43:28

-----------------------------

3. Stomil 54 49:30

4. Znicz 52 45:35

5. Motor 51 49:36

6. Wisła 50 49:36

-----------------------------

7. Kalisz 50 56:40

8. Olimpia 44 37:31

9. Pogoń 44 38:39

10. Jastrzębie 43 39:44

11. Lech II 40 41:54

12. Hutnik 38 40:46

13. Zagłębie II 34 39:62

14. Radunia 34 46:57

-----------------------------

15. Górnik 33 42:48

16. Śląsk II 30 38:52

17. Siarka 29 34:54

18. Garbarnia 29 47:61