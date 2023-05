Przed piłkarskim weekendem

III LIGA \\\ Runda wiosenna Sokoła Ostróda to jeden wielki dramat - 3:4 z Bronią, 0:5 ze Świtem, 1:4 z Mławianką, 0:0 z Legią II, 0:4 z Wartą, 0:1 z Pilicą, 2:3 z Olimpią, 0:2 z Concordią, 0:2 z ŁKS II, 0:2 z Unią i 1:2 z Legionovią. Uff, aż się w głowie kręci od tych porażek, w efekcie w Ostródzie dwukrotnie już doszło do zmiany trenera, jednak jak na razie Wojciech Tarnowski nie odmienił zespołu. Z kolejki na kolejkę Sokół obsuwał się w ligowej tabeli, ale wciąż nie jest jeszcze w strefie spadkowej. Jednak po weekendzie może się to zmienić - jeśli podopieczni Tarnowskiego w niedzielę na wyjeździe przegrają z rezerwami Jagiellonii Białystok, a Concordia Elbląg i Warta Sieradz zdobędą komplet punktów, wtedy Sokół spadnie na 16. miejsce.

- Nie składamy broni, bo zostało sześć spotkań do końca - stwierdza trener Tarnowski. - Zrobimy wszystko, żeby w III lidze się utrzymać. Szkoda mi chłopaków, bo bardzo mocno to przeżywają, ale naszą rolą jest zrobić wszystko, by podnieść ich na duchu i pojechać do Białegostoku po zwycięstwo. Przygotowanie motoryczne jest na właściwym poziomie, problem siedzi w głowach piłkarzy.

Wszystko wskazuje na to, że do końca sezonu Sokół będzie musiał sobie radzić bez doświadczonego Michała Kiełtyki. Jest to spora strata, tym bardziej że od wiosny ostródzki zespół gra bez Błażeja Klimka, który jesienią był podporą obrony. Od najbliższego meczu do dyspozycji trenera ma być natomiast Michał Leszczyński, doświadczony bramkarz.

Początek niedzielnego pojedynku o godzinie 12.

* Inne mecze 29. kolejki, piątek: Pogoń Grodzisk Maz. - Lechia Tomaszów Maz. (18); sobota: Legionovia Legionowo - Ursus Warszawa (17), Unia Skierniewice - Broń Radom (14), ŁKS II Łódź - Świt Nowy Dwór Maz. (13), Concordia Elbląg - Mławianka Mława (17), Olimpia Zambrów - Legia II Warszawa (17), Pilica Białobrzegi - Warta Sieradz (17); niedziela: Pelikan Łowicz - Błonianka Błonie (12).



PO 28 KOLEJKACH

1. ŁKS II 54 63:35

--------------------------

2. Świt 53 53:32

3. Pogoń 52 51:31

4. Legionovia 51 57:35

5. Legia II 48 56:41

6. Lechia 48 41:32

7. Unia 48 31:25

8. Mławianka 47 68:52

9. Jagiellonia II 41 54:39

10. Pilica 37 40:47

11. Pelikan 32 39:43

12. Broń 31 52:61

13. Olimpia 31 34:55

14. Sokół 28 40:61

15. Warta 25 33:48

-----------------------------

16. Concordia 25 32:51

17. Błonianka 23 25:52

18. Ursus 20 35:64

IV LIGA \\\ W sobotę w Wikielcu mogą wystrzelić szampany z okazji awansu GKS do III ligi. Wystarczy, że podopieczni Damiana Jarzembowskiego zremisują z Mamrami Giżycko - będą wtedy mieli 12 punktów przewagi nad Polonią Lidzbark Warmiński, jeśli ta jednocześnie ogra Jezioraka. Jeśli jednak w Lidzbarku gospodarze stracą punkty, wtedy Wikielec nawet może przegrać, a i tak awansuje. Tylko że jest to scenariusz raczej nierealny, bo zespół z Wikielca przed własną publicznością w tym sezonie jeszcze ani razu nie stracił punktów.

Natomiast cały czas kotłuje się w dolnej części tabeli, bo sporo drużyn jest zamieszanych w walkę o utrzymanie. Wciąż nie wiadomo, ile zespołów zleci do ligi okręgowej, bo jest to uzależnione od rozstrzygnięć w III lidze. Jeśli spełni się czarny scenariusz, czyli spadną Sokół Ostróda i Concordia Elbląg, wtedy z IV ligą pożegnają się cztery ostatnie ekipy. W tej chwili to: Motor Lubawa, Huragan Morąg, Pisa Barczewo i Olimpia Olsztynek. Do tego dwa zespoły - w tej chwili to Polonia Iłowo i DKS Dobre Miasto - zagrają w barażach z wicemistrzami okręgówki.

Od przyszłego sezonu w IV lidze będą grały rezerwy Stomilu. Przepisy związkowe pozwalają na zgłoszenie drugiej drużyny klubowi, który gra na szczeblu centralnym. Może ją zgłosić do wybranej przez siebie ligi, ale wiadomo, że poniżej czwartej nie ma to sensu. Wiadomo już, że rezerwy poprowadzi Paweł Radziwon, który wcześniej pracował m.in. w Pisie Barczewo i MKS Jeziorany, a obecnie szkoli juniorów młodszych Stomilu.

* 26. kolejka, sobota: GKS Wikielec - Mamry Giżycko (17), Rominta Gołdap - Olimpia Olsztynek (16), Znicz Biała Piska - Pisa Barczewo (15), Tęcza Biskupiec - Motor Lubawa (16), Polonia Lidzbark Warmiński - Jeziorak Iława (18), Granica Kętrzyn - Huragan Morąg 1(7), DKS Dobre Miasto - Mrągowia Mrągowo (13); niedziela: Polonia Iłowo - Olimpia II Elbląg (17).

PO 25 KOLEJKACH

1. Wikielec 64 76:21

2. Polonia LW. 50 76:31

3. Jeziorak 48 65:38

4. Mamry 44 55:42

5. Mrągowia 44 65:54

6. Znicz 40 49:42

7. Granica 40 41:32

8. Tęcza 38 44:49

9. Olimpia II 36 59:45

10. Rominta 36 41:52

------------------------------

11. DKS 27 43:49

12. Polonia Ił. 26 40:75

-------------------------------

13. Motor 22 35:54

14. Huragan 19 33:66

15. Pisa 18 31:72

16. Olimpia O. 18 24:55