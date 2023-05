KRÓTKO O SPORCIE

PIŁKA NOŻNA\\\ W półfinale Ligi Mistrzów Real Madryt zremisował 1:1 z Manchester City (Vinicius Junior 36 - Kevin De Bruyne 67). Rewanż zostanie rozegrany 17 maja. Wczorajszy mecz AC Milan - Inter Mediolan zakończył się po oddaniu gazety do druku.

* 108 027 widzów obejrzało na stadionach mecze 31. kolejki ekstraklasy. To drugi najlepszy wynik w sezonie. Najwyższa frekwencja była w Poznaniu, gdzie zwycięstwo Lecha nad Cracovią 3:0 oglądało z trybun 31 123 fanów.

Na "frekwencyjnym" podium w 31. kolejce znalazły się także mecze w Szczecinie i Kielcach. Rywalizację Pogoni z Legią Warszawa oglądało 20 257 kibiców, dzięki czemu pobity został rekord widowni na otwartym w październiku nowym obiekcie. Natomiast starcie Korony z Rakowem zgromadziło 14 300 fanów, co oznacza komplet widzów na stadionie Suzuki Arena.

Drugi raz z rzędu i piąty w sezonie została przekroczona bariera 100 tysięcy kibiców. Wszystkie mecze od początku obecnych rozgrywek zgromadziły łącznie 2 552 479 osób. Średnia frekwencja w sezonie wynosi obecnie 9149, a jedno spotkanie w ostatniej kolejce zgromadziło na trybunach średnio 12 003 kibiców.

W tym sezonie najlepsza pod względem frekwencji była 11. kolejka, gdy łącznie na stadionach obecnych było 108 158 widzów. Ekstraklasa prowadzi wspólnie z klubami intensywną kampanię wizerunkową "Spotkajmy Się #NaStadionie".

TENIS\\\ Nie doszło do zmian w czołowej trójce światowego rankingu kobiet. Nadal prowadzi Iga Świątek, a za nią plasują się Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Jessica Pegula. Magda Linette utrzymała 19. pozycję.

Świątek ostatnio rywalizowała w Madrycie, gdzie w sobotnim finale uległa Sabalence. Białorusinka ma świetny sezon i systematycznie zmniejsza stratę do podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego. Obecnie dzielą je 1744 punkty.

W czołowej setce jest jeszcze jedna Polka. Magdalena Fręch awansowała z 100. miejsca na 94. W rankingu WTA Race, który wyłoni osiem najlepszych tenisistek 2023 roku - uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals - Świątek pozostała na trzecim miejscu, a Linette spadła z 10. na 11. pozycję.

* WTA Tour (w nawiasie miejsce z poprzedniej edycji rankingu): 1. (1) Iga Świątek - 9625 pkt; 2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7881; 3. (3) Jessica Pegula (USA) - 5300; 4. (5) Caroline Garcia (Francja) - 5025; 5. (6) Cori Gauff (USA) - 4345; 6. (7) Jelena Rybakina (Kazachstan) - 4195; 7. (4) Ons Jabeur (Tunezja) - 4116; 8. (9) Maria Sakkari (Grecja) - 3516; 9. (8) Daria Kasatkina (Rosja) - 3505; 10. (10) Petra Kvitova (Czechy) - 3162 (...) 19. (19) Magda Linette - 1820 (...) 94.(100) Magdalena Fręch - 684

* WTA Race: 1. Sabalenka - 4830 pkt; 2. Rybakina - 3276; 3. Świątek - 2930; 4. Pegula - 2305; 5. Belinda Bencic (Szwajcaria) - 1790

SZACHY\\\ Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda zremisował czarnymi z mistrzem świata Chińczykiem Dingiem Lirenem w czwartej rundzie turnieju szachów klasycznych w Bukareszcie z cyklu Grand Chess Tour. Polak z dorobkiem 1,5 pkt dzieli 8-9. miejsce. Prowadzi Amerykanin Fabiano Caruana - 3.

HOKEJ\\\ Przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity w Czechach, po raz pierwszy od 22 lat z udziałem reprezentacji Polski, pokaże telewizja Polsat, która kupiła prawa do transmisji sześciu następnych edycji turnieju, w latach 2024-29.

W zakończonych w piątek w Nottingham mistrzostw świata Dywizji 1A Polacy, prowadzeni przez słowackiego trenera Roberta Kalebera, zajęli drugie miejsce i awansowali do grona 16 najlepszych drużyn świata.

SKOKI NARCIARSKIE\\\ Zawody Letniej Grand Prix, które 5i 6 sierpnia miały być rozegrane na obiekcie w Wiśle Malice, zostały przeniesione do Szczyrku. Zmiana jest spowodowana planowanym remontem skoczni im. Adama Małysza, poza tym będzie to generalny sprawdzian Szczyrku przed Pucharu Świata. 17 stycznia 2024 r. w Szczyrku zaplanowano indywidualny konkurs wieczorny PŚ, który przedzieli inne imprezy tej rangi w Polsce (w Wiśle i Zakopanem).

JUDO\\\ Kibice z przypiętym rosyjskim emblematem patriotycznym na ubraniach zostali usunięci z hali w Dausze, gdzie odbywają się mistrzostwa świata - poinformowała międzynarodowa federacja (IJF).

W mediach społecznościowych zamieszczono zdjęcie trzech kibiców siedzących na trybunach Ali Bin Hamad Al Attiyah Arena z przypiętymi wstążkami św. Jerzego. Ta odznaka w czarno-pomarańczowe paski jest symbolem zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami w 1945 roku, wydarzenia obchodzonego 9 maja w Rosji jako święto. Jest też symbolem inwazji na Ukrainę. Widzowie odmówili usunięcia wstążek i zostali wyprowadzeni z hali. W mistrzostwach świata startują reprezentanci Rosji i Białorusi, ponownie przyjęci do rywalizacji jako neutralni sportowcy zgodnie z zaleceniem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Judocy z Ukrainy zbojkotowali zawody.