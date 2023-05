Jesteś nowy? Wejdziesz za darmo

Piłkarze Stomilu w tym sezonie piszą niesamowitą historię. Po spadku z I ligi nie byli wskazywani jako faworyci do awansu. Eksperci piłkarscy wśród faworytów do wygrania ligi widzieli raczej Polonię Warszawa, Motor Lublin lub Radunię Stężyca. Stomil musiał się przecież odnaleźć w nowej rzeczywistości, no i początki w II lidze do łatwych nie należały (m.in. porażka 0:4 z Olimpią Elbląg i 0:1 z Motorem), ale w październiku nastąpiła metamorfoza gry olsztyńskich zawodników, którzy od tego czasu nie zaznali goryczy porażki. Seria 16 spotkań bez przegranej budzi szacunek wśród przeciwników - w tym czasie Stomil 10 meczów wygrał i sześć zremisował, dzięki czemu obecnie zajmuje drugie miejsce w ligowej tabeli.

Ostatni raz Stomil przegrał w II lidze z Wisłą Puławy i właśnie w sobotę z tą drużyną zagra ponownie, tym razem przed własną publicznością. Dwa tygodnie temu klub z siedzibą przy al. Piłsudskiego 69a przeprowadził akcję promocyjną, dzięki której kibice, którzy nie byli jeszcze na meczu Stomilu lub ostatni raz byli np. w czasach Ekstraklasy, weszli na stadion za darmo.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z odzewu, jaki pojawił się przy okazji tej akcji - mówi Bartosz Kucharski, rzecznik prasowy Stomilu. - Na stadionie pojawiło się ponad 200 nowych osób. Było widać, że ułatwiliśmy nieco zadanie naszym wiernym kibicom, którzy chcieli od dłuższego czasu namówić swoich znajomych czy rodzinę, by wspólnie udać się na mecz. To idealna forma integracji społeczeństwa, więc warto rozwijać ten potencjał.

W tej sytuacji szefowie Stomilu zdecydowali, że akcja będzie kontynuowana podczas najbliższego meczu z Wisłą Puławy oraz podczas kolejnego z Siarką Tarnobrzeg. - Oczywiście liczymy, że ci kibice zostaną z nami na dłużej, ale poza tym robimy wszystko, by mieszkańców Olsztyna i regionu było na meczach jak najwięcej. Drużyna ma wspaniałą serię, więc warto ją wspierać i brać udział w tej pięknej historii - dodaje Bartosz Kucharski.

Przypominamy, że w ostatniej kolejce we Wronkach Stomil pewnie wygrał 3:0 z rezerwami Lecha Poznań. Zespół zagrał do bólu skutecznie, wygrał kolejne spotkanie na wyjeździe i pokazał, że nie ma przypadku w dobrych poczynaniach ekipy Szymona Grabowskiego.

Sprzedaż wejściówek na mecz z Wisłą prowadzona jest internetowo (bilety.stomilolsztyn.com), a pod koniec także stacjonarnie. By skorzystać z promocji, kupując bilet w internecie, wystarczy założyć konto, wybrać mecz oraz miejsce, podać swój PESEL, a następnie, w odpowiednim polu „użyj vouchera” wpisać specjalny kod promocyjny PIERWSZYRAZ.

EM