Kajakarze kontra Reszta Olsztyna

Do końca maja trwa zbiórka pieniędzy dla Janusza Milewskiego, znanego olsztyńskiego działacza kajakowego. Teraz do akcji - za sprawą niezmordowanego Leszka Dublaszewskiego - włączają się znani sportowcy, w tym dwaj medaliści olimpijscy.

Kilka miesięcy temu Janusz Milewski, wieloletni prezes Kayak Sport Club Olsztyn, dowiedział się, że zachorował na raka, na dodatek jest to nowotwór złośliwy. Ale że w swoim życiu Janusz pokonał już wiele trudnych zakrętów, więc chorobę potraktował jako kolejną przeszkodę, którą trzeba pokonać. Plan jest więc taki - najpierw operacja przy pomocy nowoczesnego robota da Vinci, a potem rehabilitacja. Janusz jest już w szpitalu w Bydgoszczy, gdzie czeka na operację, tymczasem w Olsztynie trwa zbiórka pieniędzy na ten cel - w sumie potrzeba około 85 tysięcy złotych.

- Zgodnie z planem zbiórka zakończy się 31 maja - wyjaśnia Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. - Jeśli jednak będzie trzeba, wtedy ją przedłużymy, bo do celu wciąż brakuje nam ponad 40 tysięcy. Zachęcam do wpłat, ponieważ w tym przypadku naprawdę każdy grosz ma znaczenie. Pieniądze można wpłacać na konto: 21 1240 1590 1111 0010 2531 7517 , wpisując w tytule wpłaty „Janusz Milewski”.

Teraz w akcję pomocy postanowili włączyć się olsztyńscy sportowcy. Jak to zazwyczaj bywa, pomysłodawcą jest Leszek Dublaszewski (oraz Fundacja Olsztyński Laur Sportowy), który w ciągu swej długiej kariery związany był z piłką nożną, lekką atletyką, sportem szkolnym i piłką ręczną. Poza tym dał się też poznać jako organizator imprez rekreacyjnych (m.in. „Stadion Leśny odżyje” i „Mikołajkowy Show Sportowy”) oraz akcji charytatywnych (na przykład na rzecz pogorzelców w Pasymiu i dla walczącej Ukrainy).

- 10 czerwca o godz. 12 na olsztyńskiej plaży miejskiej zorganizujemy imprezę, podczas której olsztyńscy kajakarze, którymi będzie dowodził Adam Seroczyński, brązowy medalista olimpijski z Sydney, zagrają w piłkę nożną i siatkówkę z „Resztą Olsztyna” - wyjaśnia Leszek Dublaszewski. - Za siatkarski skład „Reszty Olsztyna” odpowiada trener Andrzej Grygołowicz, natomiast w piłce nożnej selekcjonerem będzie Artur Dryhynycz z „Gazety Olsztyńskiej”. OSiR bezpłatnie udostępni nam plażę miejską, za co dziękuję dyrektorowi Jerzemu Litwińskiemu. Warto jeszcze dodać, że mecz siatkarski posędziuje Zbyszek Lubiejewski, nasz mistrz olimpijski z Montrealu. Poza tym do gry chcę zaprosić dawnych siatkarzy AZS Olsztyn, na przykład Leszka Urbanowicza i Marcina Możdżonka.

Celem głównym będzie jednak pomoc Januszowi Milewskiemu, dlatego podczas imprezy zostanie prowadzona zbiórka pieniędzy. Zachęcamy zatem wszystkich do odwiedzenia 12 czerwca plaży miejskiej, gdzie w pięknych okolicznościach przyrody będzie można spędzić sobotnie przedpołudnie, a przy okazji zrobić coś dobrego dla Janusza, który przez wiele lat stał za wielkimi sukcesami olsztyńskich kajakarzy. Największym z nich był oczywiście brązowy medal olimpijski Adama Seroczyńskiego (2000, Sydney), ale poza tym podopieczni Milewskiego, m.in. Tomasz Mendelski (olimpijczyk z Aten i Pekinu), Denis Ambroziak i Martyna Lisiecka, zdobyli wiele medali mistrzostw Polski, Europy i świata.