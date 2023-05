Europa zjedzie do Olecka

Zmagania motocrossowców odbędą się w trzech klasach. - Najpierw na starcie zobaczymy najmłodszych sportowców w wieku od 8 do 12 lat z klasy EMX 65, a następnie młodzież w wieku 11 do 14 lat z klasy EMX 85 - wyjaśnia Marek Daniłowicz, prezes Klubu Motocyklowego OSA, który jest organizatorem imprezy. - W obu tych klasach będą startować najlepsi zawodnicy z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Islandii i Ukrainy. Będzie to dla nich druga runda Mistrzostw Europy Północnej. Natomiast dla kobiet będzie to już trzecia runda EMX Women. W Olecku zjawią się zawodniczki z kilkunastu krajów Starego Kontynentu. Miłośnicy sportów motorowych i wysokich lotów mogą zatem liczyć na olbrzymie emocje sportowe, bo motocross to widowiskowa rywalizacja oraz... rodzinna piknikowa atmosfera. Dlatego zachęcam wszystkich do przyjazdu do Olecka - dodaje Marek Daniłowicz.

Historia motocrossu w Olecku zaczęła się w 2014 roku od powstania toru. - Dwa lata później zorganizowaliśmy pierwsze zawody. Były to mistrzostwa okręgu warmińsko-mazurskiego - przypomina prezes OSY. - A potem praktycznie co roku organizowaliśmy coraz to ważniejsze imprezy. Gościliśmy m.in. uczestników mistrzostw Polski północnej, Pucharu Polski oraz mistrzostw kraju. Tak więc najbliższe zawody będą imprezą najwyższej rangi z tych wszystkich, które do tej pory odbyły się na naszym torze. Dodam, że jest on uznawany za jeden z najpiękniejszych torów motocrossowych w Polsce, bo jest bardzo widowiskowy i praktycznie z jednego miejsca wszystko widać.

Reasumując - Olecko w ciągu dziewięciu lat przeszło drogę od organizacji regionalnych zawodów do strefowych mistrzostw Europy. Czy jest to już szczyt możliwości miejscowych działaczy? - Do tej pory szliśmy w górę, pokonując schodek po schodku, ale teraz stanęliśmy już przed wielką ścianą - przyznaje Marek Daniłowicz. - Niestety, imprezy wyższej rangi związane są już z olbrzymimi kosztami, więc są poza naszym zasięgiem, ale to oczywiście nie znaczy, że o nich nie marzymy, bo marzenia mieć trzeba.

Warto wyjaśnić, że mistrzostwa Europy w klasach MX65 i MX85 są rozgrywane strefowo. Polska oraz Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Islandia i Ukraina znalazły się w strefie Nord. Podczas czterech rund zostaną wyłonieni najlepsi zawodnicy, którzy zmierzą się w półfinałach z najszybszymi zawodnikami strefy Centralnej. To przedostatnie starcie zdecyduje o tym, kto weźmie udział w finałowej rozgrywce w czeskim Loket podczas mistrzostwa świata (MXGP).

Na maszynie startowej w Olecku zobaczymy silną reprezentację Polski na czele z Michałem Psiukiem, zdobywcą trzeciego miejsca w pierwszej eliminacji, która odbyła się w Estonii.

W mistrzostwach Europy kobiet nie ma podziału na strefy, więc pojawi się ścisła czołówka Starego Kontynentu na czele ze znakomitą 15-letnią Holenderką Lotte Van Drunen, aktualnie trzecią zawodniczką mistrzostw świata. Polskę będą reprezentować Wiktoria Kupczyk, Karolina Jasińska i Hanna Szczucińska.

W sobotę bonusem dla kibiców będzie wyścig o puchar posła Wojciecha Kossakowskiego (poza klasyfikacją europejską) dla starszych zawodników posiadających licencję B i C. Dodatkową atrakcją będą potrawy regionalne serwowane Koło Gospodyń Wiejskich „Kije i Wianki” oraz wesołe miasteczko dla dzieci.

Poza tym organizatorzy zachęcają kibiców do skorzystania z rowerów, a nie samochodów. Jeśli w sobotę przyjedziesz na dwóch kółkach, automatycznie weźmiesz udział w losowaniu cennych nagród ufundowanych przez Max Elektro Olecko, Majster PPUH Marek Pietraszewski i Bricomarche Olecko.

* Patronat nad mistrzostwami objął burmistrz Olecka Karol Sobczak, sponsorem strategicznym jest Orlen, poza tym w organizacji pomagały MOSiR i TBS.

ARTUR DRYHYNYCZ