Czternaste zwycięstwo Stomilu

* Lech II Poznań - Stomil Olsztyn 0:3 (0:2)

0:1 - Żwir (34), 0:2 - Kurbiel (41), 0:3 - Karlikowski (50)

STOMIL: Mądrzyk - Wójcik (72 Maćkowiak), Kośmicki, Sadowski, Waleńcik, Karlikowski (86 Szabaciuk) - Żwir, Spychała, Shibata (54 Stromecki), Caetano (55 Szypulski) - Kurbiel (72 Florek)

Trener Szymon Grabowski w porównaniu do spotkania ze Zniczem Pruszków (bezbramkowy remis) dokonał dwóch zmian w wyjściowej jedenastce. Na ławce rezerwowych zasiedli Filip Szabaciuk oraz Hubert Krawczun, natomiast od pierwszej minuty na boisku we Wronkach w akcji zobaczyliśmy Michała Karlikowskiego (powrót po pauzie za żółte kartki) i Wericka Caetano. Brazylijski ofensywny piłkarz ostatni raz w podstawowym składzie wybiegł pod koniec marca w meczu z Motorem.

Stomil dopisał sobie kolejne trzy punkty. Dla podopieczni Szymona Grabowskiego było to 16. spotkanie z rzędu bez porażki (10 wygranych, 6 remisów).

* Inne wyniki 30. kolejki: GKS Jastrzębie - Polonia Warszawa 1:2 (Mucha 21 - Bajdur 38, 68), Zagłębie II Lubin - Garbarnia Kraków 1:0 (Pakulski 26 k), Radunia Stężyca - Górnik Polkowice 2:2 (Sauczek 62, Soares 79 - Kuźma 5, Czarny 77), Siarka Tarnobrzeg - Motor Lublin 0:2 (Rudol 5, Lis 59), Hutnik Kraków - KKS 1925 Kalisz 0:1 (Wysokiński 48), Wisła Puławy - Pogoń Siedlce 1:2 (Paluchowski 88 - Miś 8, Nowak 48 k), Znicz Pruszków - Śląsk II Wrocław 2:1 (Firlej 13, Grudziński 37 - Muszyński 40), Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg.

PO 30 KOLEJKACH

1. Polonia 58 51:32

2. Stomil 54 49:27

-------------------------------

3. Znicz 52 44:33

4. Kotwica 51 40:28

5. Kalisz 49 54:38

6. Wisła 47 46:36

--------------------------------

7. Motor 47 46:35

8. Olimpia 44 37:28

9. Pogoń 43 38:39

10. Hutnik 37 40:46

11. Jastrzębie 37 34:42

12. Lech II 37 39:53

13. Radunia 34 45:54

14. Górnik 33 42:47

---------------------------------

15. Zagłębie II 31 38:62

16. Śląsk II 30 37:50

17. Garbarnia 29 45:55

18. Siarka 28 32:52