Stomilanki w Ekstralidze!

PIŁKA NOŻNA\\\ Stomilanki Olsztyn w końcu wywalczyły upragniony awans do Orlen Ekstraligi kobiet. Podopieczne trenera Dariusza Maleszewskiego miały wygrać w Bielawie, no i wygrały, chociaż zwycięska bramka padła dopiero w doliczonym czasie.

* Bielawianka Bielawa - Stomilanki Olsztyn 0:1 (0:0)

0:1 - Osajkowska (90+2)

W tym sezonie Stomilanki spisywały się na tyle dobrze, że stanęły przed olbrzymią szansą wywalczenia historycznego awansu do Ekstraligi. Dlatego do ostatniego w obecnych rozgrywkach wyjazdu podeszły bardzo poważnie, chociaż Bielawianka do mocarzy się nie zalicza. Bielawa leży jednak blisko czeskiej granicy w województwie dolnośląskim, wyjazd w dniu meczu wiązałby się więc z ogromnym zmęczeniem, dlatego zespół wyjechał dzień wcześniej.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi - powiedział po meczu trener Dariusz Maleszewski. - Udało się nam awansować po bardzo ciężkim boju. Mieliśmy od początku wszystko pod kontrolą, ale z minuty na minutę narastała presja, bo zespół z Bielawy bardzo mocno się bronił. Na szczęście w doliczonym czasie udało się nam zdobyć zwycięską bramkę. Jestem dumny z mojego zespołu.



* Inne wyniki 20. kolejki: Polonia Środa Wielkopolska - Trójka Staszkówka/Jelna 2:1, Skra Częstochowa - Rekord Bielsko-Biała 1:5, Marcus Gdynia - SWD Wodzisław Śląski, Ząbkovia Ząbki - UKS SMS II Łódź; pauza: Resovia.



