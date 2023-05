Czerkawski: ta mikstura okazała się znakomita

Czerkawski, mający za sobą piękną karierę w najlepszej hokejowej lidze świata – NHL nie krył zadowolenia z osiągnięcia młodszych kolegów, którzy sukces przypieczętowali pokonując w swoim ostatnim meczu Rumunię 6:2 i awansowali na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity w Czechach.

"Cieszę się, że po 21 latach wywalczyliśmy awans do Elity. Ta liczba bardzo dobrze mi się kojarzy, bo z takim numerem grałem w trakcie swojej kariery. Oczywiście wolałbym, żebyśmy nie musieli czekać tak długo. Reprezentacja zagrała bardzo solidny turniej. Bardzo dobrze wyglądała już w sprawdzianach przed mistrzostwami. Napawało to optymizmem. Utrzymali koncentrację i wysoką jakość do końca. Wiedzieli, że w tym roku otworzyła się wyjątkowa szansa, bo nie zawsze dwie drużyny były premiowane awansem do Elity. To otwarte okienko zostało wykorzystane. Nie musieliśmy czekać na wyniki innych meczów, wszystko było w naszych rękach do końca. Zawodnicy i sztab trenerski zasłużyli na ogromną pochwałę" – stwierdził.

Czerkawski zauważył, że siłą tego zespołu była mieszanka doświadczenia z młodością.

"Trener Robert Kalaber od kilku lat świetnie budował tę drużynę, wprowadził młodych zawodników, jak Kamil Wałęga, Paweł Zygmunt, Dominik Paś, Bartłomiej Jeziorski czy Alan Łyszczarczyk, ale kluczowe było, że dostali oni wsparcie takich doświadczonych hokeistów, ja: Grzegorz Pasiut, Marcin Kolusz, Maciej Kruczek, John Murray i Krystian Dziubiński. Ta mikstura okazała się znakomita. Chłopcy blokowali strzały z wielkim poświęceniem, szli na bramkę, osłaniali krążek. To były te małe detale, które na koniec zrobiły różnicę. Kiedyś tych puzzli brakowało, coś na zawsze umykało, a teraz to zadziało" – nie miał wątpliwości uczestnik meczu All Stars NHL.

Czerkawski zwrócił się jeszcze uwagę na dwa elementy – skuteczność podczas gry w przewadze – Polacy zdobyli tak na tym turnieju 11 bramek na 17 takich sytuacji - i dyscyplinę taktyczną, która sprawiła, że dwóch ostatnich meczach Polacy ani razu nie trafili na ławkę kar.

"Nasza skuteczność podczas gry w przewadze to było coś niesamowitego. Każdy wynik powyżej 50 procent zasługuje na uznanie, a tu był jakiś kosmos. To pokazuje, jak trener dobrze +pospinał+"- nie miał wątpliwości.

Czerkawski ma nadzieję, że ten sukces wpłynie na rozwój hokeja w Polsce.

"Teraz na pewno będzie wielkie poruszenie. Wiadomo, że hokej w Polsce jest popularny tylko w niektórych regionach. Pojawia się szansa, że zainteresowanie wzrośnie. Liczę na zaangażowanie sponsorów. Nie można bazować tylko na Ministerstwie Sportu i Turystyki. Trzeba zainwestować w szkolenie młodzieży i infrastrukturę, jeśli chcemy rywalizować z 16 topowymi reprezentacjami w świecie" – podsumował.