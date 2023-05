Powtórzyli sukces sprzed roku

Kiedy w zeszłym roku wróciliśmy z czterema medalami, wydawało się, że ten sukces będzie nie do powtórzenia. Rzeczywistość okazała się jednak piękna, bo nasi zawodnicy i w tym roku czterokrotnie stanęli na olimpijskim podium. Emocji było wiele, poziom adrenaliny wysoki, a potem wielka radość i łzy wzruszenia - komentuje prezes Adam Sobczyk. - Okazało się, że chłopaki najbardziej lubią brąz. Krzysztof Dowgierd i Łukasz Kowalczyk w turnieju indywidualnym stanęli na najniższym stopniu podium. Również w turnieju drużynowym, gdzie nasz team uzupełniony został o Alana Krycha, wywalczyli brązowy medal. Natomiast dziewczyny bardziej lubią srebro, stąd nie dziwi fakt, że w turnieju drużynowym zajęły drugie miejsce - uśmiecha się prezes i wymienia srebrną drużynę: Julia Mikulska-Bąk, Elżbieta Mejłun, Antonina Dobies i Marta Rozmus.



- Zawodnicy ciężko przez cały rok pracowali na te sukcesy. Setki godzin w sali, setki walk treningowych i czas doskonalenia techniki fechtunku. To największa radość dla trenera, kiedy widzi nie tylko efekty swojej pracy i pracy zawodników, a widzi również łzy szczęścia, kiedy oni stają na podium - podkreśla trener Adam Sęczek.

Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży startują najlepsi zawodnicy z Polski, którzy wywalczyli kwalifikację na ten turniej. Na planszach startowali następujący szabliści Hajduczka: Krzysztof Dowgierd, Łukasz Kowalczyk, Alan Krych, Julia Mikulska-Bąk, Elżbieta Mejłun, Antonina Dobies, Marta Rozmus i Karolina Mejłun.

Pierwsi rywalizację rozpoczęli chłopcy z sukcesem kończąc fazę grupową. Dowgierd w drodze do półfinału pokonał 15:1 Dominika Zubkę (Zagłębie Sosnowiec), 15:8 Szymona Dąbrowskiego (UKS 13 Białystok), 15:8 Filipa Radocha (KKSZ Konin), by w walce o finał uznać wyższość Aleksandra Denkiewicza (Szabla Ząbki) - 8:15. Kowalczyk wygrał 15:8 z Cezarym Mochnalem (AZS AWF Warszawa), 15:4 z Konstantym Makowskim (Grodziski Klub Szermierczy) i 15:5 z Krzysztofem Więchem (Szabla Ząbki). W półfinale przegrał 6:15 z Benedyktem Denkiewiczem (Szabla Ząbki). - Chłopcy brawurowo przeszli eliminację grupową i pewnie prezentowali się w kolejnych starciach. Zatrzymali ich dopiero bracia Denkiewiczowie. Dwa brązowe medale to jednak świetny wynik, za który należą się wielkie gratulacje - komentuje Sobczyk. Alan Krych rywalizację zakończył na 25. miejscu.

W turnieju indywidualnym trzy szablistki z Olsztyna dotarły do najlepszej szesnastki turnieju: Julia Mikulska-Bąk (16. miejsce), Elżbieta Mejłun (13.) i jej siostra Karolina (15.). Rozmus zajęła 18. lokatę, a Dobies 27. - Dziewczęta dobrze walczyły, choć jestem przekonany, że nie do końca wykorzystał swój potencjał. Imprezy mistrzowskie niosą z sobą dodatkowy bagaż emocji, które często przeszkadzają w złapaniu swobody, która tak potrzebna jest podczas rywalizacji sportowej - uważa Sęczek.

Drugiego dnia odbył się turniej drużynowy. Team Krzysztof Dowgierd, Łukasz Kowalczyk i Alan Krych rozpoczął rywalizację od pewnej wygranej 45:24 z UKS 13 Białystok. W następnym starciu musieli uznać wyższość KKSZ Konin 39:45, by w walce o brąz pewnie pokonać 45:28 Pałac Młodzieży Katowice.

Najwięcej emocji przyniosła rywalizacja dziewcząt. - To była dla nas niespodzianka. Dziewczęta pokazały charakter i swoje umiejętności, pokonując w półfinale faworytki - podkreśla Sobczyk. W pierwszym meczu pokonały 45:33 Grodziski Klub Szermierczy, by w półfinale wygrać 45:40 z ekipą TMS Zagłębie Sosnowiec.

W finale olsztynianki poniosły porażkę 40:45 z UKS 13 Białystok. Srebrny team tworzyły: Julia Mikulska-Bąk, Elżbieta Mejłun, Antonina Dobies i Marta Rozmus.

- Finał był emocjonujący. Prowadziła raz jedna drużyna, raz druga. Naszym zawodniczkom zabrakło nieco doświadczenia i opanowania emocji. Piękny sukces, piękne srebrne medale - uśmiecha się prezes Hajduczka.

Z wcześniejszych mistrzostw Polski juniorów zawodnicy Hajduczka przywieźli dwa srebrne medale, a teraz z OOM w Szczecinie kolejne cztery - trzy brązowe i jeden srebrny. - To ogromny sukces! Po raz kolejny udowodniliśmy, że szermierka w Olsztynie stoi na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję wszystkim, w tym rodzicom, którzy angażują się w pracę klubu, oraz instytucjom, które nas wspierają - podsumowuje Adam Sobczyk. Klub w tym sezonie otrzymał dotacje z Urzędu Miasta w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu, Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej oraz Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu.

KrzyK