Wyprawa do Wronek po trzy punkty

Do końca rozgrywek II ligi pozostało jeszcze pięć kolejek, a Stomil jest wiceliderem, co przed sezonem wydawało się absolutnie niemożliwe. Olsztynianie kontynuują jednak wspaniałą serię 15 spotkań bez porażki! W Polsce żaden inny zespół występujący na szczeblu centralnym nie może pochwalić się takim osiągnięciem. Stomil ostatni raz przegrał w październiku 2022 roku w Puławach z Wisłą, z tym samym zespołem olsztynianom przyjdzie się zmierzyć za tydzień przed własną publicznością. A oto jak wygląda tabela uwzględniająca jedynie 15 ostatnich - tak udanych dla Stomilu - kolejek:

PO 15 KOLEJKACH

1. Stomil 33 (9-6-0)

2. Motor 32 (10-2-3)

3. Polonia 30 (9-3-3)

4. Hutnik 26 (7-5-3)

Znicz 26 (8-2-5)

6. Lech II 25 (7-4-4)

Pogoń 25 (7-4-4)

8. Wisła 23 (6-5-4)

9. Olimpia 22 (6-4-5)

10. Kalisz 21 (6-3-6)

11. Radunia 17 (5-2-8)

Górnik 17 (5-2-8)

13. Kotwica 16 (4-4-7)

14. Siarka 15 (4-3-8)

15. Garbarnia 14 (4-2-9)

Jastrzębie 14 (4-2-9)

Śląsk 14 (4-2-9)

18. Zagłębie II 6 (1-3-11)

W niedzielę przed podopiecznymi Szymona Grabowskiego ciężkie spotkanie we Wronkach, gdzie zagrają z rezerwami ekstraklasowego Lecha Poznań. Zwycięstwo będzie mile widziane, bo co prawda olsztynianie zajmują drugie miejsce, które daje im bezpośredni awans do I ligi, ale po piętach depcze im trzecia w tabeli Kotwica. Zespół z Kołobrzegu wiosną spisuje się słabo, lecz ostatnio na wyjeździe pokonał Garbarnię, dzięki czemu zrównał się punktami ze Stomilem.

Wyżej w tabeli jest ekipa z Warmii i Mazur, bo ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań: w Kołobrzegu był bezbramkowy remis, natomiast w Olsztynie gospodarze wygrali 1:0. Liderem II ligi jest Polonia, która w ubiegłym tygodniu w Warszawie sensacyjnie straciła dwa punkty w starciu z rezerwami Zagłębia Lubin.

Ale tak to już jest, że mecze z rezerwami zawsze są sporą zagadką, bo nigdy nie wiadomo, w jakim składzie wystąpi rywal. Jednak w niedzielę raczej nie będą mogli wystąpić piłkarze z pierwszego zespołu Lecha, bo „Kolejorz” dzień wcześniej gra z Cracovią.

Do tej pory Stomil w spotkaniach z rezerwami Śląską Wrocław i Zagłębia Lubin zgarnął komplet punktów, wygrywając odpowiednio 1:0 i 3:0 oraz 7:2 i 4:0, ale poznańskie rezerwy mu się postawiły, remisując w Olsztynie 2:2.

Wygrana we Wronkach bez wątpienia przybliży Stomil do upragnionego powrotu do I ligi. Co o ewentualnym awansie myśli Bartosz Waleńcik, środkowy obrońca „Dumy Warmii”. - Podchodzę do tego na chłodno. Przygotowuję się do kolejnego spotkania, a co życie przyniesie, zobaczymy. Zostało pięć kolejek, więc jako drużyna zrobimy wszystko, żeby ten awans wywalczyć. Mamy swoje marzenia oraz cele i chcemy to na boisku pokazać.

Żaden z olsztyńskich piłkarzy nie będzie pauzować za żółte kartki, a po absencji powraca Michał Karlikowski. Bardzo dobrą wiadomością jest także fakt, że w środku tygodnia do zajęć z drużyną wrócił Marcin Stromecki. Zwiększy to pole manewru przy doborze zawodników na środek boiska. Tym bardziej że cały czas z kłopotami zdrowotnymi zmaga się Maciej Spychała.

* Inne mecze 30. kolejki, piątek: Znicz Pruszków - Śląsk II Wrocław (18); sobota: Zagłębie II Lubin - Garbarnia Kraków (12), GKS Jastrzębie - Polonia Warszawa (17), Radunia Stężyca - Górnik Polkowice (17), Siarka Tarnobrzeg - Motor Lublin (17), Hutnik Kraków - KKS 1925 Kalisz (17), Wisła Puławy - Pogoń Siedlce (17); niedziela: Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg (17:30).

PO 29 KOLEJKACH

1. Polonia 55 49:31

2. Stomil 51 46:27

-------------------------

3. Kotwica 51 40:28

4. Znicz 49 42:32

5. Wisła 47 45:34

6. Kalisz 46 53:38

--------------------------

7. Motor 44 44:35

8. Olimpia 44 37:28

9. Pogoń 40 36:38

10. Hutnik 37 40:45

11. Jastrzębie 37 33:40

12. Lech II 37 39:50

13. Radunia 33 43:52

14. Garbarnia 29 45:54

---------------------------

15. Górnik 32 40:45

16. Śląsk II 30 36:48

17. Zagłębie II 28 37:62

18. Siarka 28 32:50

POZOSTAŁE MECZE STOMILU

* 13 maja, g. 19.45: Stomil - Wisła Puławy

* 20 maja, g. 17: Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn

* 27/28 maja: Stomil - Siarka Tarnobrzeg

* 4 czerwca, g. 18: Radunia Stężyca - Stomil