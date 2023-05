Kolejne medale rozdano w Aquasferze

- My, trenerzy robimy sobie oczywiście pewne zestawienia, prognozy. Liczymy na kolejne minima potencjalnych kadrowiczów. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszyscy są na tym samym etapie treningowo-przygotowawczym do najważniejszych imprez sezonu - tłumaczy główny trener pływackiej kadry, Paweł Wołkow. W piątek, trzeciego dnia rywalizacji w Olsztynie spodziewał się, że do kadry na Fukuokę dołączy Dawid Wiekiera. Żabkarz Wodnika Tychy rzeczywiście przez długą część dystansu 200 m gonił nie tylko minimum, ale też rekord Polski. Na kolejnych nawrotach brakowało mu zaledwie kilku dziesiątych sekundy. I taki stan rzeczy utrzymał się do końca, bo ostatnie trzy "pięćdziesiątki" Dawid miał bardzo równe. Czas 2:10.85 jest o 0.53 sek. gorszy od normy ustalonej na MŚ. - Może początek miałem trochę za wolny, choć płynęło mi się dobrze. Czułem, że jestem w stanie uzyskać minimum, ale troszkę zabrakło. Zbudowaliśmy z trenerem formę na mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że pokażę to jeszcze w sobotę, bo wtedy czeka mnie dystans 100 metrów stylem klasycznym. Może tam wypełnię minimum - mówił tyszanin.

Natomiast Adelę Piskorską w sobotę czekała jeszcze powtórka wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym. Co prawda w środę dwukrotnie przepłynęła ten dystans - w eliminacjach i w finale, uzyskując znakomity wynik, ale z powodów proceduralnych sędziowie postanowili powtórzyć rywalizację. Jednak zawodniczka AZS UMCS Lublin nie powinna mieć problemów z potwierdzeniem swojej dominacji. W czwartek wygrała 100 m grzbietem, a w piątek zwyciężyła na dystansie o połowę krótszym. Wynik 27.92 to młodzieżowy rekord Polski i 0.2 sek wolniej od minimum na MŚ.

Natomiast męska 50-tka grzbietem to oczywiście specjalność Ksawerego Masiuka. Ubiegłoroczny medalista mistrzostw świata na tym dystansie czasem 25.03 sek. zdecydowanie wyprzedził Kacpra Stokowskiego (25.28), zdobywając swoje trzecie złoto w Aquasferze (wcześniej triumfował na 200 m i - razem ze Stokowskim - na 100 m). - Przyznaje, że nie pływa mi się tu super, bo przecież to nie są moje docelowe zawody. Ale jestem bardzo zadowolony z tego wyścigu. Przecież na 500 metrów wystarczy jeden błąd, by zaprzepaścić szanse na sukces. Na szczęście ja się tego błędu ustrzegłem. Teraz czeka mnie matura, to mój najbliższy cel. A później wracamy z trenerem do normalnych treningów - powiedział pochodzący z Tarnowa 18-latek. Kilkadziesiąt minut później dołożył do swojej kolekcji jeszcze czwarte złoto, w sztafecie mieszanej stylem zmiennym, wspólnie z Adrianem Jaśkiewiczem, Zofią Sobczak i Barbarą Walczak w barwach UKS G-8 Bielany Warszawa.

W stylu motylkowym na 200 m najszybsi byli w piątek Aleksandra Knop (2:11.64) i Krzysztof Chmielewski (1:56.00). Ósmy zawodnik igrzysk olimpijskich w Tokio musiał gonić Adriana Jaśkiewicza. - Wiedziałem, że Adrian będzie słabł w miarę upływu czasu i to się sprawdziło - powiedział Krzysztof. - To nie był mój idealny wyścig, liczyłem na lepszy wynik. Mam nadzieję, że w trakcie mistrzostw świata ustanowię rekord życiowy.

Chmielewski ścigał się tego dnia jeszcze na 400 m stylem dowolnym, ale na ostatnich metrach zwycięstwo wydarł mu Filip Zaborowski z MKP Szczecin, szybszy o 0.07 sek. Na tym samym dystansie wśród pań, najlepsza była Wiktoria Guść. Koleżanka klubowa Zaborowskiego uzyskała czas 4:14.74 i powtórzyła sukces z czwartku, kiedy triumfowała na 200 m kraulem.



WYNIKI PIĄTKOWYCH FINAŁÓW:

400 m st. dow.:

1. Wiktoria Guść (MKP Szczecin) 4:14.74

2. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 4:16.18

3. Klaudia Tarasiewicz (MKP Szczecin) 4:16.56

50 m st. grzbiet.:

1. Adela Piskorska (AZS UMCS Lublin) 27.92

2. Weronika Górecka (MKS Juvenia Wrocław) 28.98

3. Agata Naskręt (MKS Astoria Bydgoszcz) 29.11

200 m st. klas.:

1. Kinga Paradowska (Stow. AZS WSG) 2:31.72

2. Ewa Wrona (UKS Jasień Sucha Beskidzka) 2:33.14

3. Zuzanna Kamińska (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski) 2:34.49

200 m st. mot.:

1. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 2:11.64

2. Klara Kowalska (AZS UMCS Lublin) 2:13.21

3. Julia Maik (KKS Włókniarz 1925 Kalisz) 2:16.49

Mężczyźni

400 m st. dow.:

1. Filip Zaborowski (MKP Szczecin) 3:53.57

2. Krzysztof Chmielewski (IUKS Muszelka Warszawa) 3:53.64

3. Bartłomiej Koziejko (AZS AWF Warszawa) 3:55.27

50 m st. grzbiet.:

1. Ksawery Masiuk (UKS G-8 Bielany Warszawa) 25.03

2. Kacper Stokowski (AZS UMCS Lublin) 25.28

3. Piotr Ludwiczak (AZS AWF Katowice) 25.39

200 m. st. klas.:

1. Dawid Wiekiera (MKP Wodnik 29 Tychy) 2:10.85

2. Jan Kałusowski (MKS Trójka Łódź) 2:12.83

3. Kamil Romanowski (AZS AWF Katowice) 2:17.75

200 m st. mot.:

1. Krzysztof Chmielewski (IUKS Muszelka Warszawa) 1:56.00

2. Michał Chmielewski (IUKS Muszelka Warszawa) 1:57.49

3. Adrian Jaśkiewicz (UKS G-8 Bielany Warszawa) 1:57.53

Konkurencja mieszana

4x100 m st. zmienn.:

1. UKS G-8 Bielany Warszawa 3:51.20

2. AZS UMCS Lublin 3:51.94

3. AZS UW Warszawa Młodzież. 3:55.10