Znicz musi zgasnąć w Olsztynie

Tydzień temu Stomil we Wrocławiu pokonał rezerwy Śląska, a że jednocześnie Kotwica przegrała z Polonią, więc olsztyński klub wskoczył na drugie miejsce w tabeli. Miejsce, które gwarantuje bezpośredni awans do I ligi! Coś niesamowitego, zwłaszcza jak się pamięta minorowe nastroje, jakie zapanowały w Stomilu po ubiegłorocznym spadku. Mówiło się przecież nawet o IV lidze, tymczasem podopieczni trenera Szymona Grabowskiego stają przed olbrzymią szansą powrotu na zaplecze Ekstraklasy.

Jest to efekt znakomitej serii, bowiem stomilowcy nie przegrali już od 14 kolejek! Taka sztuka nie udała się żadnemu innemu drugoligowcowi. Ostatni raz olsztyńska drużyna przegrała w połowie października z Wisłą Puławy. 14 maja Wisła przyjedzie do Olsztyna, więc będzie okazja do rewanżu.

A oto tabela uwzględniająca jedynie 14 tak udanych dla Stomilu kolejek:

PO 14 KOLEJKACH

1. Stomil 32 (9-5-0)

2. Motor 31 (10-1-3)

3. Polonia 29 (9-2-3)

4. Lech II 25 (7-4-3)

Hutnik 25 (7-4-3)

Znicz 25 (8-1-5)

7. Pogoń 22 (6-4-4)

8. Kalisz 21 (6-3-5)

9. Wisła 20 (5-5-4)

10. Olimpia 19 (5-4-5)

11. Radunia 17 (5-2-7)

12. Siarka 15 (4-3-7)

13. Garbarnia 14 (4-2-8)

Górnik 14 (4-2-8)

Jastrzębie 14 (4-2-8)

16. Kotwica 13 (3-4-7)

17. Śląsk 11 (3-2-9)

18. Zagłębie II 5 (1-2-11)

Olsztynianie wygrali trzy ostatnie mecze (4:0 z Pogonią, 2:0 z Jastrzębiem i 3:0 z rezerwami Śląska) i mają ochotę na więcej, chociaż na razie myślami o awansie głów sobie nie obciążają. - Nie skupiamy się na zwycięskiej passie, tylko na tym, by w każdym meczu jako zgrana grupa wyjść na boisko, by walczyć i dawać radość naszym kibicom - twierdzi trener Szymon Grabowski. - Fani kolejny raz udowodnili, że należą im się wielkie brawa. Bardzo duże podziękowania dla grupy, która wspierała nas we Wrocławiu. A teraz zapraszam wszystkich kibiców na mecz ze Zniczem Pruszków.

Co ciekawe dla kibiców, którzy jeszcze nie mieli okazji oglądać Stomilu w akcji przy Piłsudskiego 69a, albo po wielu latach nieobecności chcą wrócić na stadion, została przygotowana specjalna oferta. Konkretnie darmowe bilety! Tylko że mogę je dostać jedynie ci, których nie ma w klubowej bazie danych! Jak je zdobyć? Najwygodniejsza metoda to przez internet pod adresem bilety.stomilolsztyn.com. Koniecznie należy wtedy podać specjalny kod promocyjny: PIERWSZYRAZ. Poza tym darmowe bilety można otrzymać w siedzibie klubu lub w kasie kilka godzin przed meczem.

Olsztyński szkoleniowiec tym razem ma większy komfort przy ustalaniu wyjściowej jedenastki. Po pauzie za żółte kartki do gry dostępnych będzie dwóch graczy: Bartosz Waleńcik oraz Filip Szabaciuk. Ze składu wypadł natomiast Michał Karlikowski (za cztery żółte kartki), poza tym cały czas na uraz narzeka ściągnięty zimą Marcin Stromecki. W ostatnim meczu ucieszył powrót do gry Mateusza Maćkowiaka, który kontuzji nabawił się w październiku.

- To jest duży plus, bo we Wrocławiu Mateusz miał kilka fajnych zagrań - ocenia Szymon Grabowski. - Te momenty pokazały, jak bardzo nam go brakowało i jak będzie nam potrzebny w najbliższych spotkaniach. To jest chłopak, który nie zna słowa bojaźń. Od momentu, kiedy wszedł w trening na 100 procent, nie odnieśliśmy wrażenia, że ten chłopak nie grał pół roku w piłkę.

Znicz to bezpośredni rywal w walce o awans do I ligi. Co ciekawe wiosną spisuje się nawet lepiej od Stomilu, bo zdobył 19 punktów, czyli dwa więcej niż Stomil. I to mimo tego, że zespół z Pruszkowa zaliczył w tym czasie dwie porażki - 0:1 z Olimpią i 1:2 z Motorem.

* Inne mecze 29. kolejki, piątek: Polonia Warszawa - Zagłębie II Lubin (19:11); sobota: Śląsk II Wrocław - GKS Jastrzębie (13:30), Pogoń Siedlce - Lech II Poznań (17), KKS 1925 Kalisz - Wisła Puławy (17), Górnik Polkowice - Siarka Tarnobrzeg (13), Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca (17), Garbarnia Kraków - Kotwica Kołobrzeg (15); niedziela: Motor Lublin - Hutnik Kraków (14:45 TVP Sport).