Chemik postawił na młodość

- W tej sytuacji podjęliśmy decyzję, by dać szansę gry młodszym zawodniczkom, które w lidze będą rywalizować z bardziej doświadczonymi zespołami, dzięki temu później w jakiś sposób może zaistnieją w rozgrywkach młodzieżowych - wyjaśnia trener Piotr Stasiewicz. - No i ten cel został spełniony, bo kilka meczów było takich, że serducho się radowało. Co prawda zdobyliśmy tylko pięć punktów (zwycięstwo 3:0 z Krótką Mysiadło oraz porażki 2:3 ze Spartą Warszawa i Pałacem II Bydgoszcz - red.), ale jestem zadowolony z doświadczenia, które dziewczyny zdobyły. A doświadczenie w tym sporcie ma kolosalne znaczenie. Trzeba zagrać wiele ważnych piłek i wygrać wiele ważnych końcówek, by nabrać niezbędnego boiskowego ogrania. Po sezonie odejdą od nas tylko cztery siatkarki, więc w zasadzie główny człon zespołu zostanie na kolejny rok. I to jest następny pozytywny efekt minionego sezonu. Warto dodać, że nasz zespół był praktycznie najmłodszy w lidze. Młody skład miał jeszcze klub ze Stężycy (jego pełna nazwa to GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska II Stężyca - red.), ale tam udało się zgromadzić praktycznie całą reprezentację Polski. W efekcie Stężyca w juniorkach zdobyła mistrzostwo kraju, kadetki wywalczyły wicemistrzostwo, a młodziczki zagrają w finale.

A co się stało ze starszymi zawodniczkami Chemika? - Przeszły do Stomilu, w którym powstała siatkarska sekcja kobieca - przypomina trener Stasiewicz. - Niedawno przegrały baraż o awans do II ligi. Szkoda, bo byłoby fajnie, gdyby w Olsztynie były dwa drugoligowe kluby.

II LIGA KOBIET

1. AZS AWF Warszawa 40 43:14

2. AZS Uniwersytet Gd. 37 41:18

3. Gedania Gdańsk 35 42:24

4. Pałac II Bydgoszcz 27 32:26

5. Politechnika Gd. II 23 31:33

6. AZS Warszawa 19 27:35

7. Krótka Mysiadło 16 22:36

8. Sparta Warszawa 14 21:39

9. Chemik Olsztyn 5 11:45