Młodzicy walczą w Poznaniu

Dzisiaj w Poznaniu rozpoczyna się turniej finałowy mistrzostw Polski młodzików. O medale powalczy osiem zespołów, w tym AZS UWM Olsztyn. Po drodze podopieczni trenera Macieja Rejznera zajęli pierwsze miejsca w 1/8 finału, ćwierćfinale i półfinale MP (wszystkie rozegrano w Olsztynie)! Z jakimi nadziejami siatkarze AZS UWM pojechali zatem do Poznania? - Mogę być szczery do bólu? - pytaniem na pytanie odpowiada trener Rejzner. - Wcześniej sądziliśmy, że szczytem naszych możliwości będzie półfinał, tymczasem udało się osiągnąć coś więcej. A patrząc na to, co obecnie nasi chłopcy grają, uważam, że awans do czołowej czwórki byłby spełnieniem marzeń.

Żeby ten cel osiągnąć, młodzi olsztynianie muszą zająć minimum drugie miejsce w swojej grupie, w której rywalizują z Hemarpolem Norwidem Częstochowa, Tytanami Białystok i Chemikiem Bydgoszcz. Natomiast w grupie 2 zagrają: Trefl Gdańsk, Metro Warszawa, AT Jastrzębski Węgiel i Enea Energetyk Poznań.

- Uważam, że mamy łatwiejszą grupę, bo nie trafiliśmy na Jastrzębie i Trefla - twierdzi olsztyński szkoleniowiec. - Natomiast zmierzymy się z zespołami, z którymi w tym roku już wygraliśmy, więc mamy spore szanse.

Finałowy turniej młodzicy AZS UWM rozpoczną dzisiaj o godz. 12 od meczu z Tytanami Białystok, a jutro zagrają z Chemikiem Bydgoszcz (g. 9) i Norwidem Częstochowa (16.30). - Jeśli awansujemy do czwórki, to w sobotę po południu zagramy w półfinale, a jeśli nie awansujemy, to tego samego dnia rano będziemy grać o piąte lub siódme miejsce - wyjaśnia Maciej Rejzner, dla którego jest to już 11. turniej finałowy młodzieżowych mistrzostw Polski!

Warto przypomnieć, że w marcu kadeci olsztyńskiego klubu dotarli do półfinału MP, w którym zajęli trzecie miejsce, co oznacza, że w kraju zostali sklasyfikowani na miejscach 9-12.

* Wyniki turnieju ćwierćfinałowego młodzików: AZS UWM Olsztyn - Skra Bełchatów 2:0, AZS UWM - Koral Wrocław 2:0, AZS UWM - Kęczanin Kęty 2:1. Kolejność końcowa: 1. AZS UWM, 2. Koral, 3. Kęczanin, 4. Skra.

* Wyniki turnieju półfinałowego: AZS UWM - AZS Częstochowa 2:0, AZS UWM - Dunajec Nowy Sącz 2:1, AZS UWM - Metro Warszawa 2:1. Końcowa kolejność: 1. AZS UWM, 2. Metro, 3. AZS Częstochowa, 4. Dunajec.