Darmowy mecz na szczycie tabeli

Stomil walczy o awans, od połowy października nie zaznał porażki w drugoligowych rozgrywkach, a w ostatnim czasie zanotował nawet trzy zwycięstwa z rzędu. Biorąc pod uwagę tylko ostatnie 14 kolejek, to olsztynianie są najlepiej punktującym zespołem w II lidze. I jako jedyni w tym czasie nie zaznali goryczy porażki!

PO 14 KOLEJKACH

1. Stomil 32 (9-5-0)

2. Motor 31 (10-1-3)

3. Polonia 29 (9-2-3)

4. Lech II 25 (7-4-3)

Hutnik 25 (7-4-3)

Znicz 25 (8-1-5)

7. Pogoń 22 (6-4-4)

8. Kalisz 21 (6-3-5)

9. Wisła 20 (5-5-4)

10. Olimpia 19 (5-4-5)

11. Radunia 17 (5-2-7)

12. Siarka 15 (4-3-7)

13. Garbarnia 14 (4-2-8)

Górnik 14 (4-2-8)

Jastrzębie 14 (4-2-8)

16. Kotwica 13 (3-4-7)

17. Śląsk 11 (3-2-9)

18. Zagłębie II 5 (1-2-11)

Dobre wyniki to jednak nadal za mało, żeby na wysłużony stadion przy al. Piłsudskiego 69a przyszło ponad dwa tysiące widzów. Oczywiście był komplet na derbach z Olimpią Elbląg, ale to spotkanie z różnymi mniejszymi lub większymi podtekstami, więc tradycyjnie trybuny wtedy są pełne.

Stomil stara się za każdym razem przygotować ciekawą ofertę promocyjną dla kibiców, żeby zachęcić ich do przyjścia na - jakby to karykaturalnie nie zabrzmiało - stadion miejski w Olsztynie. Tym razem każdy nowy kibic, który nie miał jeszcze okazji na żywo obejrzeć meczu w Stomilu, albo przestał chodzić na mecze po spadku klubu z Ekstraklasy, teraz może mecz na szczycie II ligi ze Zniczem Pruszków obejrzeć za darmo.

- Mecz ze Zniczem będzie niejako otwarciem majówki i zarazem okazją, by kolejne wolne dni spędzić w dobrych humorach - mówi Bartosz Kucharski, rzecznik prasowy Stomilu.

- Majowy weekend to także czas spotkań ze znajomymi. Tym razem warto zaprosić ich na wspólne kibicowanie „Dumie Warmii” połączone z grillem, bo na meczu czekać będzie właśnie grillowana kiełbasa oraz zimne napoje. Każda osoba, której nie ma w naszym systemie biletowym i taka, która na Stomil przychodzi po raz pierwszy, wejdzie na najbliższe domowe spotkanie za darmo - zachęca rzecznik prasowy olsztyńskiego drugoligowca.

Bilety na mecze Stomilu można kupić na trzy sposoby. Najwygodniejsza metoda to przez internet pod adresem bilety.stomilolsztyn.com. Kupując tą metodą bilety należy podać specjalny kod promocyjny: PIERWSZYRAZ. Wejściówki można także kupić w siedzibie klubu lub kilka godzin przed meczem w kasie biletowej. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano w sobotę na godzinę 15.

Mecz Stomilu ze Zniczem jest bardzo ważny w kontekście bezpośredniego awansu do I ligi. Jeśli podopieczni Szymona Grabowskiego wygrają przed własną publicznością, wtedy przewagę nad Zniczem powiększą do pięciu punktów .

II LIGA

1. Polonia 54 48:30

2. Stomil 50 46:27

-------------------------

3. Znicz 48 42:32

4. Kotwica 48 39:28

5. Kalisz 46 53:37

6. Wisła 44 44:34

--------------------------

7. Motor 43 43:34

8. Olimpia 41 34:27

9. Pogoń 37 33:38

10. Jastrzębie 37 32:38

11. Lech II 37 39:47

12. Hutnik 36 39:44

13. Radunia 33 42:49

14. Garbarnia 29 45:53

---------------------------

15. Górnik 29 36:44

16. Siarka 28 31:46

17. Śląsk II 27 34:47

18. Zagłębie II 27 36:61

SNAJPERZY

18 goli - Maciej Firlej (Znicz Pruszków)

14 - Damian Nowak (Pogoń Siedlce)

13 - Piotr Giel (KKS 1925 Kalisz), Krzysztof Świątek (Hutnik Kraków)

12 - Néstor Gordillo (KKS 1925 Kalisz), Daniel Stanclik (GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój)), Filip Wilak (Lech II Poznań)

11 - Michał Fidziukiewicz (Polonia Warszawa)

10 - Rafał Król (Motor Lublin)

* Strzelcy goli dla Stomilu: 8 - Piotr Kurbiel, Jakub Tecław, 6 - Hubert Krawczun, Karol Żwir, 4 - Maciej Spychała, 2 - Werick Caetano, Bartosz Florek, Michał Karlikowski, Shun Shibata, 1 - Igor Kośmicki, Mateusz Maćkowiak, Hubert Sadowski, Filip Wójcik