Bardzo udane mistrzostwa

Do Będzina zjechało się blisko 1000 zawodników, wśród nich było 407 kadetów z 93 klubów oraz 555 seniorów i juniorów z 97 klubów. Z Warmii i Mazur pojawili się przedstawiciele następujących klubów: Zamek EXPOM Kurzętnik, Olimpia Nowe Miasto Lubawskie, Gladius Ostróda, Elbląski Klub Karate, Silvant Kajak Elbląg, Spartakus Squad Stębark i Piechotka Team Zalewo.

Jednym z bohaterów mistrzostw tradycyjnie został Adrian Durma - kickboxer startujący w barwach Silvant Kajak Elbląg tym razem został mistrzem kraju w formule light-contact (74 kg). Nie było to oczywiście żadną niespodzianką, bo na najwyższym stopniu podium MP elblążanin staje nieprzerwanie od... 2010 roku! - Z powodu kontuzji tym razem walczyłem tylko w tej jednej formule - wyjaśnia Adrian Durma, najbardziej utytułowany polski kickboxer ostatnich lat. - Mam zerwany biceps, na dodatek w drugiej walce doznałem kolejnych kontuzji, które były efektem fauli rywala. W pierwszej rundzie uszkodził mi mięsień uda, więc walczyłem bez nogi, a na początku trzeciej po kolejnym faulu skręcił mi kolano. Sędziowie długo nie reagowali, zdyskwalifikowali go dopiero pod koniec trzeciej rundy, czyli znacznie za późno, bo gdyby interweniowali wcześniej, to obu tych kontuzji bym uniknął - dodaje elblążanin, który mimo wszystko już myśli o kolejnych startach, czyli Pucharze Europy, mistrzostwach świata i mistrzostwach Polski służb mundurowych.

Powody do zadowolenia mają też w Kurzętniku i Nowym Mieście Lubawskim, bo złote medale zawisły na szyjach Piotra Kołakowskiego (Zamek Expom Kurzętnik) i Alberta Mederskiego (Olimpia Nowe Miasto Lubawskie).

- Był to bardzo trudny i wymagający turniej dla zawodników i trenerów - ocenia trener Leszek Jobs z Kurzętnika. - W zasadzie całe dwa dni od rana do wieczora spędziliśmy w hali, bo walki toczyły się na sześciu planszach od godziny 8 do 20. Oczywiście nikt nie narzekał, bo przecież wszyscy pojechaliśmy do Będzina, aby rywalizować o jak najlepsze wyniki. A samo miasto i okolice postaramy się zwiedzić przy okazji kolejnych zawodów - dodaje ze śmiechem trener Jobs. - Najważniejsze, że byliśmy widoczni podczas turnieju i wróciliśmy do domu z medalami, wśród których są dwa złote. Warto przypomnieć, że Kołakowski i Mederski po raz trzeci z rzędu wywalczyli tytuł mistrza Polski w formule light contact. Powody do radości ma także Paulina Jabłońska z Olimpii, która w seniorskim debiucie wywalczyła brązowy medal. Jej szkoleniowcem jest Sebastian Prokop. Piękna sprawa! I dla zawodników, i dla trenerów - stwierdza z dumą szkoleniowiec z Kurzętnika.

ARTUR DRYHYNYCZ



MIEJSCA ZAWODNIKÓW Z WARMII I MAZUR

* Light-contact , senior +94 kg: 3. Marcin Dolecki (Stowarzyszenie Gladius Ostróda); senior 89 kg: 7. Michał Jezierski (Elbląski Klub Karate); senior 84 kg: 1. Piotr Kołakowski (Zamek Expom Kurzętnik), 3. Mateusz Kowzan (Elbląski Klub Karate); senior 79 kg: 2. Krystian Rzepka (Zamek), 6. Patryk Waszak (Elbląski Klub Karate); senior 74 kg: 1. Adrian Durma (Silvant Kajak Elbląg), 7. Kamil Laskowski (Olimpia Nowe Miasto Lubawskie); senior 69 kg: 8. Jakub Czubiel (Zamek); senior 63 kg: 1. Albert Mederski (Olimpia); senior 60 kg: 2. Natalia Zakrzewska (Olimpia); senior 50 kg: 3. Paulina Jabłońska (Olimpia). Junior 57 kg: 6. Olaf Siemiątkowski (Zamek); junior 50 kg: 8. Małgorzata Wilczewska (Spartakus Squad Stębark).

* Point-fighting , senior +94 kg: 7. Marcin Dolecki (Gladius); senior 89 kg: 3. Jakub Dziliński (Gladius); senior 79 kg: 3. Mateusz Leński (Piechotka Team Zalewo); senior 69 kg: 5. Adrian Januszewski (Olimpia).

* Kick light , junior +69 kg: 6. Przemysław Januszewski (Olimpia), kadetka starsza 65 kg: 3. Amelia Rzepecka (Zamek).