Polak, Czech - dwaj rywale

Najwyższe miejsce na podium zajął Czech Ales Fucik w Volkswagenie Polo - główny rywal olsztyńskiego kierowcy. Rywalizacja Polaka i Czecha już od pierwszych rund cyklu nabrała rumieńców. W zawodach udział wzięło dziewięciu kierowców w samochodach najszybszej klasy supercars, w tym sześciu z Austrii. Musieli jednak plany rywalizacji o najwyższe miejsca odłożyć w czasie, bowiem od początku prym w zaciętej walce o zwycięstwo wiedli Staniszewski z Fucikiem. Sezon 2023 zapowiada się niezwykle emocjonująco.

Zbigniew Staniszewski: - Prowadziłem przez całe zawody, wygrywając wszystko po kolei. Dopiero w wielkim finale w potokach deszczu byłem drugi, bo wyprzedził mnie najgroźniejszy w stawce Ales Fucik. Człowiek, który zapowiedział, że chce zdobyć tytuł mistrza cyklu, no i faktycznie mocno się w tym sezonie mobilizuje. Biegi kwalifikacyjne nie bez trudu, ale wszystkie padły moim łupem. Co prawda w drugim przegrałem start, bo źle dobrałem mapę silnika, ale dzięki znakomitej jeździe na „jokerach” rywali na ostatnim okrążeniu wyszedłem na prowadzenie i zwyciężyłem.

Półfinał był bez większej historii, ale bieg finałowy jak najbardziej miał swoją dramaturgię. Nad torem nastąpiło oberwanie chmury i rywalizowaliśmy w potokach wody.

Tym razem lepszy okazał się Czech, który po zawodach ma dwa punkty przewagi. To niewiele, a do końca sezonu bardzo długa droga. Będziemy walczyć i robić swoje, ale wiem, że łatwo nie będzie. Co roku Fucik daje mi się mocno we znaki. W tym sezonie postanowił zaatakować już od początku. Znam jednak tego rywala, jego dobre i złe strony, więc będę walczył i na pewno nie odpuszczę ani na chwilę.

* FIA CEZ Melk: 1. Ales Fucik (Volkswagen Polo) - 4.22,087; 2. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX) - 4.27,413; 3. Gerald Eder (Skoda Fabia) - 4.37,983

* FIA CEZ po dwóch eliminacjach: 1. Fucik - 34 pkt; 2. Staniszewski - 32; 3-4. Mate Benyo, Alois Holler - po 23.