Krótko o sporcie

KOSZYKÓWKA\\\ Basketball Elbląg nie zdołał wywalczyć awansu do II ligi. Elblążanie rywalizowali w Poznaniu w drugiej rundzie play-offów. O dwa premiowane awansem miejsca walczyły w grupowych rozgrywkach cztery zespoły. Elblążanie z dorobkiem czterem punktów zakończyli rywalizację na 3. miejscu.

Podopieczni trenera Adama Majewskiego rozpoczęli turniej od porażki 60:77 z Kosz Kompaktowy Pleszew. Spotkanie było wyrównane przez trzy kwarty, a rywale zbudowali przewagę dopiero w ostatniej odsłonie. Drugiego dnia elblążanie powetowali sobie niepowodzenie na inaugurację, ogrywając MCKiS Jaworzno aż 75:39. Dzięki temu przedłużyli swe szanse, a o wszystkim decydował mecz z Wiarą Lecha Poznań. Rywale triumfowali 68:61, a o porażce Basketballu zdecydowały straty poniesione w trzeciej kwarcie, przegranej 10 punktami.

Najskuteczniejszymi zawodnikami Basketballu w turnieju byli: Przemysław Zamojski i Kacper Jastrzębski. Ponadto w rozgrywkach wystąpili: Aleksander Klonowski, Piotr Prokurat, Dawid Nisztuk, Piotr Szarszewski, Krzysztof Niburski, Kacper Szuszkiewicz, Marcin Krakowski, Sebastian Chrzanowski, Dominik Pawlak i Sebastian Gliński.

Przypomnijmy, że na etapie eliminacji rywalizację w play-offach zakończyły Wilki Ełk, drugi reprezentant naszego województwa w barażach. Ełczanie doznali trzech porażek w turnieju rozgrywanym w Kłodzku.

PIŁKA NOŻNA\\\ Rozpoczęły się eliminacje w ogólnopolskich rozgrywkach dzieci Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. W rywalizacji biorą udział chłopcy i dziewczynki w trzech kategoriach wiekowych: U8, U10 oraz U11. W regionie rozegrano pierwsze turnieje na szczeblu gminnym.

W naszym województwie do rozgrywek zgłoszono 446 drużyn. Finał wojewódzki po raz kolejny odbędzie się w połowie maja w Iławie. Najlepsze zespoły z regionu wystąpią w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Mecze decydujące o triumfie w całych rozgrywkach odbędą się na stadionie PGE Narodowym tuż przed spotkaniem reprezentacji Polski.

BIEGI\\\ XVI Półmaraton Węgorza, III Bieg Flagi Biało-Czerwonej i XXIV Biegi Dziecięce Mazury Cud Natury odbędą się 2 maja w Węgorzewie. Biegacze wrócą do Węgorzewa po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią. Bazą zawodów będzie plac Wolności w centrum miasta. Start półmaratonu oraz Biegu Biało-Czerwonej Flagi na dystansie 6,25 km w samo południe. Biegi dziecięce będą na krótszych trasach już od godz. 8.15.

W Półmaratonie Węgorza i Biegu Biało-Czerwonej Flagi zawodnicy powalczą o nagrody finansowe. Na medalistów open wśród kobiet i mężczyzn w półmaratonie czeka pula 4 tys. zł., a na krótszym dystansie do rozdysponowania jest 2 tys. zł. Dodatkowo do zgarnięcia będą premie w wysokości 500 zł za rekord trasy Półmaratonu Węgorza. W kategorii pań trzeba pokonać trasę poniżej 1:23.48. Najlepszy wynik mężczyzn wynosi obecnie 1:09.45.

SIATKÓWKA PLAŻOWA\\\ Olsztyn znalazł się w gronie gospodarzy cyklu turniejów Orlen Beach Volley Tour. Eliminacje do mistrzostw Polski w siatkówce plażowej rozpoczną się pod koniec maja w Sulejowie i potrwają do początku sierpnia. Zaplanowano pięć turniejów. W każdym rywalizować będą kobiety i mężczyźni, a pula nagród w obu kategoriach wyniesie po 40 tys. zł.

Olsztyński turniej odbędzie się w ostatni weekend czerwca jako trzeci w harmonogramie. Trzydniowe zawody zostaną rozegrane na plaży miejskiej przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel. Głównym organizatorem turnieju jest Michał Kądzioła, wieloletni reprezentant Polski w siatkówce plażowej i wciąż aktualny mistrz kraju, który po bardzo udanym poprzednim sezonie zakończył sportową karierę i stawia pierwsze kroki w roli siatkarskiego działacza.

ŁSZ