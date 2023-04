MISTRZ ZNÓW JEST Z CZĘSTOCHOWY

Osiem najlepszych zespołów w Polsce w kategorii juniorów młodszych rywalizowało w Kętrzynie przez pięć dni. Częstochowianie z Eco-Team AZS Stoelzle, obrońca tytułu sprzed roku, uchodzili za faworyta rozgrywek, no i ze swojej roli wywiązali się bez najmniejszego zarzutu. W całym turnieju mistrzowskim stracili tylko jednego seta, oddając go AKS V LO Rzeszów, a wszystkie pozostałe starcia rozstrzygali na swoją korzyść w nieco ponad godzinę.

Finał reprezentantów częstochowskiego AZS z AT Jastrzębski Węgiel był wewnętrzną sprawą zespołów z województwa śląskiego i jednocześnie rewanżem za rozgrywki na szczeblu regionu. Triumfujący wówczas jastrzębianie, tym razem nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Zespół z Częstochowy wygrał dwa pierwsze sety do 16 i 18, a mecz zakończył w trzeciej odsłonie, zwyciężając 28:26. Ostatni punkt finałów zdobył zagrywką Łukasz Dydzik, który został wybrany MVP turnieju i najlepszym atakującym rozgrywek.

– Finałowy pojedynek był koncertem w naszym wykonaniu – mówi Paweł Tomaszewski, trener mistrzów Polski.

– Zaczęliśmy turniej od nieco słabszych występów, ale w decydującym pojedynku moi podopieczni zagrali swoją najlepszą siatkówkę. W finale popełniliśmy tylko trzy błędy serwisowe, a przy tym bardzo często odrzucaliśmy rywali od siatki i mogliśmy punktować blokiem.

Jeśli dołożymy do tego bardzo dobrą obronę w polu, to mamy obraz zespołu, który zdominował ten turniej. Wiedzieliśmy, że jesteśmy mocni, bo w eliminacjach wygrywaliśmy już z Rzeszowem i Wrocławiem, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy potwierdzić swoje umiejętności w kluczowym momencie tego długiego sezonu. Bardzo się cieszę, że zespół dał radę, bo zespołowość w naszym przypadku odgrywa naprawdę ważną rolę - dodaje trener Tomaszewski.

Na najniższym stopniu podium zmagania w Kętrzynie zakończyli siatkarze z Rzeszowa. Mecz o 3. miejsce także miał jednostronny przebieg i rozstrzygnął się w trzech setach. Rzeszowianie pokonali w nim reprezentantów Chemeko-System Gwardii Wrocław. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio Enea Energetyk Poznań, UMKS MOS Wola Warszawa, Hemarpol Norwid Częstochowa i KS Wifama Łódź.

Szkoleniowiec częstochowskiego zespołu po raz trzeci zdobył w naszym regionie złoty medal MP. W 2017 i 2019 roku prowadzone przez niego młodzieżowe drużyny AZS triumfowały w turniejach finałowych w Olecku i Szczytnie.

– Bardzo lubię odwiedzać Mazury. Mam stamtąd tylko i wyłącznie dobre wspomnienia – dodaje Paweł Tomaszewski. – Kętrzyn zapamiętam jako urokliwe miasto z wieloma miejscami godnymi zobaczenia. Widać też, że to prężny ośrodek siatkarski z dobrą bazą i zaangażowanymi trenerami. W promocję siatkówki w tym środowisku zaangażowany jest Paweł Papke, dzięki czemu nasza dyscyplina się rozwija.

Kolejna odsłona siatkarskich MP w naszym regionie odbędzie się w Bartoszycach, które otrzymały prawo organizacji turnieju finałowego w kategorii młodziczek. Niestety, w rozgrywkach nie wystąpią reprezentantki naszego województwa. Zawodniczki UKS Czwórka Giżycko zakończyły zmagania w 1/4 finału, zajmując 4. miejsce w Krakowie.

W finałowym turnieju dziewcząt także wystąpi osiem zespołów. W losowaniu do grupy 1 trafiły: Joker Świecie, Sparta Warszawa, Atena Kaman Warszawa i Energa MKS SMS Kalisz. W drugiej grupie zmierzą się: Solna Wieliczka, Sandecja Dunajec Nowy Sącz, GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska oraz Enea Energetyk Poznań. Rywalizacja potrwa od czwartku do niedzieli.

W tym samym czasie o medale MP młodzików powalczą reprezentanci AZS UWM Olsztyn. Turniej z ich udziałem odbędzie się w Poznaniu. Niepokonani w eliminacjach nastoletni siatkarze z Kortowa rozpoczną rywalizację od starć w grupie pierwszej. Ich rywalami będą: Hemarpol Norwid Częstochowa, Tytani Białystok oraz Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz. W grupie drugiej zagrają: Trefl Gdańsk, Metro Warszawa, AT Jastrzębski Węgiel i Enea Energetyk Poznań.

ŁUKASZ SZYMAŃSKI