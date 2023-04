INDYKPOL AZS: Reaktywacja!

* Indykpol AZS Olsztyn - Aluron Warta Zawiercie (-22, 16, 15, -18, 13)

Ciężkie zadanie czekało na siatkarzy Indykpolu AZS przed rewanżowym starciem z Aluron CMC Wartą Zawiercie w Iławie. Chcąc awansować do półfinału rozgrywek PlusLigi, ekipa ze stolicy Warmii i Mazur musiała wygrać aż trzy spotkania z rzędu – dwa w Iławie oraz jedno w Zawierciu. Przypomnijmy, iż po dwóch spotkaniach rozegranych na Śląsku Jurajscy Rycerze prowadzili 2:0 – rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

W sobotnim spotkaniu w Iławie nie zobaczyliśmy Mateusza Poręby, którego przerwa w grze potrwa dwa tygodnie (uraz mięśnia brzucha) oraz Grzegorza Pająka (grypa). W wyjściowym składzie zobaczyliśmy zatem: Jankiewicza na rozegraniu, Karlitzka z Andringą na przyjęciu, Averiilla i Jakubiszaka na środku, Butryna na ataku i Hawryluka na pozycji libero.

Gra akademików z Kortowa wyglądała znacznie lepiej niż w poprzednich spotkaniach w Zawierciu. Akademicy z Kortowa ryzykowali w polu serwisowym, co przynosiły pozytywny skutek. Choć gra w pierwszej partii toczyła się punkt za punkt, to końcówka należała do gości, którzy zwyciężyli 25:22. W drugiej odsłonie role się odwróciły. Przy zagrywce Robberta Andringi, gospodarze wypracowali kilka punktów przewagi, której nie oddali do samego końca – 25:16.

W trzeciej partii z minuty na minutę obserwowaliśmy coraz lepszą grę gospodarzy, a po stronie gości mnożyły się błędy. Do głosu doszli środkowi (zagrywki Jakubiszaka oraz ataki Averilla), a dzięki dobrej grze blok-obrona, gospodarze pewnie wygrali 25:15. W czwartej odsłonie jednak do głosu ponownie doszli goście, którzy doprowadzili do tie-breaka (25:18). Pełen emocji tie-break należał do siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn, którzy wygrali 15:13. Statuetkę MVP otrzymał Karol Jankiewicz.

W rywalizacji do trzech zwycięstw, siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie prowadzą 2:1. Czwarte spotkanie w Iławie już w niedzielę o godz. 14:45 – bilety w cenie 40 złotych (normalne) i 30 złotych (ulgowe) na indykpolazs.pl/bilety. W przypadku ponownego zwycięstwa Indykpolu AZS, decydujące spotkanie w środę 19 kwietnia w Zawierciu.