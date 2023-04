Biegi kwalifikacyjne w wykonaniu olsztyńskiego kierowcy wyglądały bardzo obiecująco. Staniszewski ukończył tą część zawodów na wysokim drugim miejscu, jednak potem nie było już tak dobrze, na co spory wpływ miały ulewne deszcze. W takich warunkach rywalizacja ośmiu kierowców w najmocniejszej klasie supercars stała się jeszcze bardziej nieprzewidywalna. W półfinale Staniszewski dotarł do mety na trzecim miejsce, przez co do wielkiego finału przystępował z trzeciej linii startowej. Finał po mistrzowsku rozegrali między sobą Węgrzy i to oni zgarnęli wszystkie miejsca na podium. Staniszewski zameldował się na mecie na piątym miejscu.

* Zbigniew Staniszewski: - Na Węgrzech, jak to zwykle bywa, runda odbyła się w bardzo mocnej stawce. Osiem samochodów supercars, każdy powyżej 600 koni pod maską. W piekielnie trudnych i zmiennych warunkach Węgrzy są bardzo szybcy. Zawody tutaj to zawsze wielka przeprawa, bo ścigaliśmy się w błocie i deszczu, tak jak tydzień temu w Słomczynie. Piąte miejsce to wynik poniżej oczekiwań, bo liczyłem na podium. Rok temu ukończyłem na drugim miejscu wśród czternastu aut, a dwa lata temu byłem trzeci. Trudno, pierwsze koty za płoty. Ale z drugiej strony mam też się z czego cieszyć, ponieważ w tej licznej węgierskiej stawce mogłem wrócić do domu z rozbitym samochodem. A tak skończyło się na drobnych przecierkach, który nigdy nie da się uniknąć.

Za dwa tygodnie kierowcy rywalizujący w cyklu CEZ zmierzą się na austriackim torze w Melk.

* Finał CEZ RX, Mariapocs: 1. Mate Benyo (Peugeot 208 RX) - 3.26,272; 2. Tamas Karai (Audi S1 SC) - 3.28,673; 3. Zoltan Konsceg (Audi A1 SC) - 3.29,482; 4. Ales Fucik (Volkswagen Polo SC) - 3.30,211; 5. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX) - 3.32,250

* Klasyfikacja CEZ po pierwszej rundzie: 1. Benyo - 23 (20+3) pkt; 2. Karai - 17 (16+1); 3-4. Staniszewski - 13 (11+2), Konsceg - 13 (13+0); 5. Fucik - 12 (12+0).