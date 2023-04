Anilanie chcą sprawić lanie

Gospodarze sobotniego spotkania zajmują obecnie 12. miejsce, ostatnie, które nie oznacza spadku do I ligi. Łodzianie nie mogą się jednak czuć bezpiecznie, bowiem za plecami czują oddech szczypiornistów z Przemyśla i Olsztyna. Co prawda zagrożenie ze strony tej drugiej ekipy jest, niestety, niewielkie, bo Warmia Energa traci aż 10 punktów do Anilany, ale łodzianie wolą dmuchać na zimne, więc w sobotę zrobią wszystko, by wygrać. Jeśli tak się stanie, wtedy olsztynianie definitywnie stracą szansę na obronienie się przed spadkiem. Inna sprawa, że już teraz te szanse są jedynie matematyczne, bo zespół ze stolicy Warmii i Mazur musi wygrać ostatnie pięć meczów, jednocześnie licząc na to, że Anilana będzie seryjnie przegrywać.

Przed przerwą świąteczną Anilana na wyjeździe pokonała KPR Żukowo (29:28), powiększając przewagę nad Warmią, która dopiero w rzutach karnych uporała się ze Stalą Mielec. W zespole z Łodzi ofensywa oparta jest o zdobycze bramkowe Szymona Krajewskiego (101 bramek w 21 meczach) i Bartosza Pawlaka (78/19).

Co słychać w Warmii? Wydawać się może, że olsztynianom lepiej idzie, gdy mają nóż na gardle. Po zmianie trenera zespół zaczął grać lepiej. Do pełni szczęścia brakuje tylko regularnych zdobyczy punktowych. Przed meczem ze Stalą wielu zawodników zgłaszało urazy, co w konfrontacji z wiceliderem skazywało olsztynian na porażkę. Tymczasem w Biskupcu kibice byli świadkami efektownej pogoni gospodarzy, którzy 5 minut przed końcem przegrywali 27:31, po czym doprowadzili do remisu 31:31, a następnie okazali się lepsi w rzutach karnych.

Reasumując: sytuacja jest bardzo trudna, ale nadzieja umiera ostatnia, więc Warmia Energa nie składa broni i dalej walczy o pozostanie w Lidze Centralnej.

* Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź - Warmia Energa Olsztyn, sobota, g. 18, transmisja w www.insports.tv

* Inne mecze 22. kolejki: ORLEN Upstream SRS Przemyśl - Autoinwest Żukowo, Olimpia MEDEX Piekary Śląskie - AZS-AWF Biała Podlaska, Budnex Stal Gorzów - Padwa Zamość, Nielba Wągrowiec - Śląsk Wrocław Handball, Handball Stal Mielec - MKS Wieluń, KPR Legionowo - Zagłębie Handball Team Sosnowiec.

LIGA CENTRALNA

1. Legionowo 55 658:517

2. Stal M. 49 639:562

3. AZS-AWF 44 607:544

4. Śląsk 41 626:595

5. Stal G. 36 540:531

6. Olimpia 35 593:564

7. Padwa 33 553:549

8. Nielba 28 578:637

9. Zagłębie 26 603:642

10. Wieluń 25 581:610

11. Żukowo 24 606:628

12. Anilana 21 553:609

-----------------------------------

13. Przemyśl 13 589:656

14. Warmia 11 553:635