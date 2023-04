W Olsztynie pogonili Pogoń

* Stomil Olsztyn - Pogoń Siedlce 4:0 (3:0)

1:0 - Kurbiel (15 k), 2:0 - Żwir (17), 3:0 - Spychała (45+2), 4:0 - Shibata (77 K)

STOMIL: Jakub Mądrzyk - Filip Szabaciuk, Igor Kośmicki, Hubert Sadowski, Bartosz Waleńcik, Michał Karlikowski (84 Łukasz Borkowski) - Hubert Krawczun (60 Dawid Kalisz), Maciej Spychała (84 Sebastian Szypulski), Shun Shibata, Karol Żwir (80 Kacper Kondracki) - Piotr Kurbiel (80 Bartosz Florek).

Olsztynianie tuż po pierwszym gwizdku rzucili się do ataków, no i w 3. min... mogli stracić gola, bo rywale trafili w słupek bramki Stomilu. W rewanżu dwukrotnie przed szansą stanął Żwir, aż w 14. min po faulu na Krawczunie sędzia odgwizdał rzut karny. Do piłki podszedł Kurbiel, który się nie pomylił, więc gospodarze prowadzili 1:0. Dwie minuty później Żwir podwyższył na 2:0, a tuż przed przerwą gola typu „stadiony świata” zdobył Spychała, który do siatki trafił z bitego z 32 m rzutu wolnego!

Po przerwie Pogoń mogła częściowo odrobić straty, ale znowu nie miała szczęścia, bo w 63. min piłka odbiła się od słupka olsztyńskiej bramki. Wynik z rzutu karnego ustalił Japończyk Shibata.

Był to 12. z rzędu mecz Stomilu bez porażki!

Generalnie była to bardzo udana kolejka dla olsztynian, bowiem Kotwica przegrała na wyjeździe z GKS Jastrzębie, Kalisz - i to jest olbrzymia sensacja - okazał się słabszy od rezerw Śląska Wrocław, poza tym „pusty przebieg” zaliczył Znicz, a Olimpia przegrała w Puławach, tracąc gola w 87. minucie!

* Inne mecze 26. kolejki, sobota: Radunia Stężyca - Zagłębie II Lubin (16), Siarka Tarnobrzeg - Polonia Warszawa 1:3 (0:1), Hutnik Kraków - Garbarnia Kraków 1:0 (1:0), Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 1:0 (0:0), Lech II Poznań - Górnik Polkowice 2:2 (2:1), Znicz Pruszków - Motor Lublin 1:2 (0:1), Śląsk II Wrocław - KKS 1925 Kalisz 2:0 (1:0), GKS Jastrzębie - Kotwica Kołobrzeg 1:0 (0:0).

PO 25 KOLEJKACH

1. Polonia 48 43:27

2. Kotwica 45 37:26

------------------------------

3. Stomil 44 41:27

4. Znicz 44 39:31

5. Kalisz* 43 47:32

6. Wisła 41 43:33

-------------------------------

7. Olimpia 41 34:25

8. Motor 40 38:32

9. Lech II 37 38:38

10. Jastrzębie 34 30:35

11. Radunia 32 39:43

12. Pogoń* 30 30:37

13. Hutnik 30 35:43

14. Śląsk II 27 34:43

--------------------------------

15. Górnik 26 34:41

14. Garbarnia 26 43:52

15. Zagłębie II 26 34:57

18. Siarka 22 29:46

* mecz zaległy