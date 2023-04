Małe granie w Wielki Piątek

* Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:22, 25:23, 25:21)

Stan rywalizacji (do 3 zwycięstw): 2-0 dla Warty

WARTA: Tavares (4), Waliński (9), Rejno (6), Zniszczoł (2), Konarski (14), Kovacević (13), Danani (libero) oraz Łaba, Kalembka i Dulski (libero)

INDYKPOL AZS: Pająk (4), Karlitzek (12), Andringa (5), Jakubiszak (11), Averill (9), Butryn (7), Hawryluk (libero) oraz Lipiński (7) i Król (4)

MVP: Dawid Konarski



W pierwszym meczu olsztynianie zagrali momentami wręcz beznadziejnie, natomiast w piątkowym rewanżu było już trochę lepiej. Inna sprawa, że gorzej jak w czwartek chyba już zagrać nie mogli.

Praktycznie w każdym secie do pewnego momentu trwała wyrównana walka, ale wtedy albo gospodarze popisywali się asową zagrywką lub udaną kontrą, albo akcję psuli olsztynianie i wynik się rozjeżdżał.

Trener Javier Weber reagował, wprowadzając zmiany - i tak za grającego poniżej oczekiwań Butryna wszedł Lipiński, a Król zmienił Andringę.

Najlepiej olsztynianie weszli w trzecią partię, w której szybko odskoczyli na trzy punkty - do tego momentu było to ich największe prowadzenie w tym meczu. Potem jednak gospodarze powoli, ale systematycznie odrabiali straty (9:9) po czym objęli prowadzenie 13:12. Olbrzymia w tym była zasługa seryjnie psutych zagrywek przez siatkarzy Indykpolu - olsztynianie zepsuli aż 19 serwisów przy zaledwie czterech takich błędach rywali.

Trzeci mecz zostanie rozegrany 15 kwietnia w Iławie. Jeśli oba zespoły zagrają tak, jak w Zawierciu, to czwarty pojedynek nie będzie już potrzebny.