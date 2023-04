Indycze jajeczko lekko nieświeże

* Aluron Warta Zawiercie - Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (13, 20, 21)

INDYKPOL AZS: Pająk, Andringa, Butryn, Jakubiszak, Karlitzek, Averill, Hawryluk oraz Lipiński, Jankiewicz, Ciunajtis

Sądząc po tym, co olsztynianie zaprezentowali w Zawierciu, zwłaszcza w pierwszym secie, można przypuszczać, że w daleką podróż na mecz z Wartą pojechali małym busem, do którego nie zmieściły się zagrywka, przyjęcie, rozegranie, blok i atak.

Momentami można było odnieść wrażenie, że naprzeciwko Konarskiego, Kovacevicia i Walińskiego w czwartkowe popołudnie stanęli sparaliżowani juniorzy. Kwintesencją olsztyńskiej niemocy był w końcówce trzeciego seta nieudany atak Jakubiszaka, który posłał piłkę w aut, chociaż atakował na wyczyszczonej siatce.

Przed wyjazdem do Zawiercia z olsztyńskiego obozu dochodziły optymistyczne wieści - Indykpol AZS miał rozbić rywali zagrywką i gryźć parkiet. Niestety, okazało się, że z powodu czyjegoś niedopatrzenia zagrywka została w Olsztynie...