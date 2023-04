Na boiskach III i IV ligi

Nie ma gorzej punktującego zespołu na wiosnę 2023 roku w grupie 1. Pierwsze punkty w starciu z Sokołem w nowym sezonie zdobyła m.in. Warta Sieradz, która miała przed meczem w Ostródzie na koncie cztery porażki z rzędu, a mimo to aż 4:0 ograła Sokoła.

W sobotę o godz. 12 Sokół zagra na wyjeździe z Pilicą Białobrzegi. W rundzie jesiennej ostródzianie wygrali 3:0.

* Inne mecze 23. kolejki, piątek: Concordia Elbląg - Pelikan Łowicz (16); sobota: Legionovia Legionowo - Błonianka Błonie, Unia Skierniewice - Jagiellonia II Białystok, ŁKS II Łódź - Pogoń Grodzisk Maz., Olimpia Zambrów - Lechia Tomaszów Maz. , Warta Sieradz - Ursus Warszawa, Legia II Warszawa - Broń Radom, Mławianka Mława - Świt Nowy Dwór Maz.

PO 22 KOLEJKACH

1. Mławianka 43 60:39

--------------------------------

2. Pogoń 43 42:25

3. Legionovia 40 48:28

4. ŁKS II 38 50:30

5. Lechia 38 36:26

6. Unia* 38 24:16

7. Świt 37 40:28

8. Legia II 35 40:32

9. Jagiellonia II* 33 44:31

10. Pelikan 29 34:34

11. Sokół 28 37:49

12. Broń* 26 40:43

13. Pilica 25 28:37

14. Olimpia 23 25:46

15. Błonianka 19 22:40

---------------------------------

16. Warta 16 21:41

17. Concordia** 12 20:41

18. Ursus* 11 25:50

* mecz zaległy ** 2 mecze zaległe

IV LIGA\\\ 20. kolejka zostanie rozegrana w dwa dni. W Wielki Piątek odbędzie się hitowe starcie w Lidzbarku Warmińskim, gdzie miejscowa Polonia zagra z liderem z Wikielca. Polonia nie zamierza kończyć wspaniałej serii w domowych meczach, bo ostatni raz u siebie przegrała w listopadzie 2020 roku (z Pisą Barczewo). Od tego momentu piłkarze z Lidzbarka Warmińskiego nie zaznali żadnej porażki, a rozegrali w roli gospodarza 30 spotkań ligowych, z czego 26 wygrali i cztery razy zremisowali. Trzeba przyznać, że to imponująca seria, którą teraz zamierza przerwać lider rozgrywek.

Jeśli podopieczni Damiana Jarzembowskiego wygrają w Lidzbarku Warmińskim, wtedy praktycznie będą mogli świętować awans do III ligi, bo będą mieli 12 punktów przewagi nad Polonią i zaległy mecz do rozegrania.

W tym sezonie Wikielec na wyjeździe wygrał cztery mecze, poza tym zaliczył trzy remisy i porażkę.

Pozostałe spotkania odbędą się w Wielką Sobotę, a najciekawiej będzie chyba w Iławie, gdzie Jeziorak zagra z Motorem Lubawa. Derby powiatu iławskiego zawsze wzbudzają sporo emocji i nie ma znaczenia, że obydwa zespoły w ostatnim czasie nie są w formie. Jeziorak przegrał niedawno z ostatnią w tabeli Pisą Barczewo, a Motor u siebie z Polonią Iłowo.

* 20. kolejka, piątek: Polonia Lidzbark Warmiński - GKS Wikielec (19); sobota: Polonia Iłowo - Znicz Biała Piska (12), Jeziorak Iława - Motor Lubawa (15), Tęcza Biskupiec - Rominta Gołdap (16), Granica Kętrzyn - Olimpia II Elbląg (16), DKS Dobre Miasto - Mamry Giżycko (13), Mrągowia Mrągowo - Olimpia Olsztynek (16), Huragan Morąg - Pisa Barczewo (16).

PO 19 KOLEJKACH

1. Wikielec* 45 51:13

2. Polonia LW. 36 55:27

3. Znicz 34 42:30

4. Jeziorak 33 50:30

5. Mamry* 32 38:30

6. Olimpia II 32 54:35

7. Mrągowia 32 51:43

8. Granica* 28 33:25

9. Tęcza* 28 38:38

10. Rominta 26 31:43

11. Polonia Ił. 22 29:52

12. Motor* 18 29:42

13. Olimpia O.* 15 20:41

14. DKS 15 30:42

15. Huragan* 14 22:49

16. Pisa* 9 24:57

* mecz zaległy