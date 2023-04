Stomil w pogoni za zwycięstwem

Od 15 października olsztynianie regularnie punktują, stając się jedynym zespołem II ligi, który w tym czasie nie zaznał porażki. Niestety, nie oznacza to, że w 11 ostatnich kolejkach zdobyli najwięcej punktów, bo ich bilans to sześć zwycięstw i pięć remisów. W efekcie więcej punktów zdobył Motor, chociaż niedawno przegrał w Olsztynie, oraz rezerwy Lecha.

Oto tabela uwzględniająca jedynie ostatnie 11 kolejek:

PO 11 KOLEJKACH

1. Motor 25 (8-1-2)

2. Lech II 24 (7-3-1)

3. Stomil 23 (6-5-0)

4. Znicz 21 (7-0-4)

5. Polonia 20 (6-2-3)

6. Olimpia 19 (5-4-2)

7. Kalisz* 18 (5-3-2)

8. Hutnik 16 (4-4-3)

Radunia 16 (5-1-5)10

10. Pogoń* 15 (4-3-3)

11. Wisła 14 (3-5-3)

12. Garbarnia 11 (3-2-6)

13. Górnik 10 (3-1-7)

Kotwica 10 (2-4-5)

15. Siarka 9 (2-3-6)

16. Śląsk 8 (2-2-7)

Jastrzębie 8 (2-2-7)

18. Zagłębie II 4 (1-1-9)

* mecz mniej

Szczególnie szkoda straconych punktów w Krakowie i Polkowicach: z Garbarnią Stomil prowadził 1:0, ale nie dowiózł zwycięstwa do końca, natomiast w meczu z Górnikiem olsztyński zespół miał sporą przewagę, ale był nieskuteczny, m.in. zmarnował rzut karny. Wystarczy rzut oka na tabelę, by zobaczyć, że zwycięstwa w tych meczach pozwoliłyby olsztynianom na zrównanie się punktami z prowadzącymi w tabeli Polonią i Kotwicą!

W ostatnim meczu Stomil zremisował 2:2 w Kaliszu. Tu też jest pewien niedosyt, bowiem podopieczni trenera Grabowskiego prowadzili 2L1. Ale z drugiej strony wyjazdowy remis z półfinalistą Pucharu Polski nie jest złym wynikiem.

Teraz Stomil zagra teoretycznie z słabszym rywalem, bo do Olsztyna przyjedzie Pogoń Siedlce, która w tym momencie zajmuje 12. miejsce w tabeli i ma tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową (ale i zaległy mecz do rozegrania). Teoretycznie rywalem jest Stomil, ale warto pamiętać, że w pierwszej rundzie w Siedlcach bardzo się męczył, ostatecznie bezbramkowo remisując.

Trenerem gości jest Marek Saganowski, były reprezentant Polski, który karierę trenerską rozpoczął jako asystent w Legii Warszawa, po czym w 2020 roku objął mający mocarstwowe plany Motor Lublin. A planów tych nic nie wyszło, więc po sezonie 2021/22 stracił pracę, po czym w październiku 2022 roku został szkoleniowcem Pogoni. Na pewno mocnym punktem zespołu z Siedlec jest Damian Nowak, który w tym sezonie strzelił już 14 goli, a wiosną w wygranym meczu z Górnikiem Polkowice popisał się hat-trickiem.

Warto przypomnieć, że Stomil u siebie od sierpnia ubiegłego roku nie przegrał w ośmiu kolejnych meczach - ostatnią drużyną, która wygrała przy Piłsudskiego 69a, jest KKS 1925 Kalisz (0:1, 26 sierpnia).

Szymon Grabowski tym razem powinien mieć większe pole manewru przy ustalaniu wyjściowej jedenastki. W ostatnim czasie w obozie Stomilu co drugiego piłkarza dopadła infekcja, m.in. dlatego w ostatnim meczu nie mógł zagrać Bartosz Florek, a w przerwie musiał zejść Marcin Stromecki. Na dłużej wykluczony z treningów jest Lukas Kubań. Do treningów powrócił Filip Wójcik (miał przeprost kolana), ale teraz jeszcze może nie wystąpić, bo sztab szkoleniowy nie będzie chciał ryzykować pogłębienia urazu. Do treningów powrócił natomiast Mateusz Maćkowiak, który kontuzji doznał jeszcze w zeszłym roku.

W sobotę warto przyjść na stadion wcześniej niż tradycyjnie, bo o godz. 13:30 rozpocznie się giełda pamiątek Stomilu. Klub przygotował wiele ciekawych pamiątek związanych z Dumą Warmii, a zysk ma trafić na konto Kingi Rydz, dla której zbierane są pieniądze na kupno leku na SMA. Poza tym każdy kibic będzie mógł wystawić swoje pamiątki lub dokonać wymiany z innymi kibicami. W klubie liczą, że akcja się przyjmie i na stałe zagości przed ligowymi występami Stomilu.

* Inne mecze 26. kolejki, sobota: Radunia Stężyca - Zagłębie II Lubin (16), Siarka Tarnobrzeg - Polonia Warszawa (12), Hutnik Kraków - Garbarnia Kraków (13), Wisła Puławy - Olimpia Elbląg (15), Lech II Poznań - Górnik Polkowice (15), Znicz Pruszków - Motor Lublin (14:45), Śląsk II Wrocław - KKS 1925 Kalisz (12), GKS Jastrzębie - Kotwica Kołobrzeg 1:0 (0:0).