Wielkie granie w małym Lubominie

BRYDŻ\\\ Raz do roku do niewielkiego Lubomina przyjeżdżają wielkie gwiazdy nie tylko polskiego, ale wręcz światowego brydża. A wszystko za sprawą memoriału Bądera, w którym rywalizują teamy, i memoriału Zemanowicza, w którym walczą pary.

W tym roku w memoriale Krzysztofa Bądera zagrały aż 23 teamy, natomiast w niedzielnym memoriale Zbigniewa Zemanowicza wzięło udział 77 par. - Znakomita frekwencja - ocenia Adolf Bocheński, organizator imprezy. - Tylu par jeszcze nigdy nie gościliśmy, poza tym przyjechała praktycznie cała polska czołówka. Dzięki temu brydżyści z Ornety lub Braniewa raz do roku mogą się zmierzyć ze światową czołówką. Coś takiego w żadnym innym sporcie jest niemożliwe. Przecież piłkarze Błękitnych Orneta nigdy nie będą mieli możliwości zagrania z Bayernem Monachium czy Realem Madryt, natomiast brydżyści z Ornety mogą się zmierzyć nawet z mistrzami Europy lub świata!

W turnieju teamów sensacji nie było, bo po raz drugi triumfował Bridgescanner w składzie: Jerzy Skrzypczak, Bogusław Gierulski, Andrei Arlovich, Erikas Vainikonis. Arlovich pochodzi z Białorusi, ale ma litewski paszport, Vainikonis to Litwin, Skrzypczak jest z Mrągowa, a Gierulski z Elbląga. Co ciekawe Bridgescanner już po raz drugi w finale pokonał ekipę Kazimierza Omernika!

- Nasze zwycięstwo nie było przypadkowe, tylko wynikało z dobrej gry - nie ma wątpliwości Bogusław Gierulski. - Nasz team nie jest jakimś przypadkowym składem, bo z Litwinami znamy się już od wielu lat, m.in. razem gramy w litewskiej ekstraklasie brydżowej. Natomiast turniej w Lubominie zaliczany jest to Grand Prix Polski teamów, dlatego jego ranga jest podwyższona w stosunku do rangi miejscowości - dodaje z uśmiechem pan Bogusław. - Takich turniejów jest w roku około dziesięciu, więc wszyscy, którzy chcą na koniec zagrać w finale GP, przyjeżdżają do Lubomina - kończy Bogusław Gierulski, który po świętach zagra w GP Polski par w Bydgoszczy i prawdopodobnie w Starachowicach.

W memoriale Zemanowicza zwraca uwagę trzecia pozycja pary Sophia Bałdysz/Cathy Bałdysz. - Cathy to Amerykanka, która jakieś 20 lat temu wraz z mężem Markiem przyjechała do Polski - wyjaśnia Adolf Bocheński. - Nie mówiła wtedy ani słowa po polsku, a teraz mówi niczym rodowita Polka i na dodatek gra w reprezentacji Polski. A Zofia to jej córka. Obie razem z Anią Sarniak, która też zagrała w Ornecie, są w czołowej dziesiątce światowego rankingu - kończy Adolf Bocheński.

ARTUR DRYHYNYCZ