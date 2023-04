Puchar Europy nie dla Dekorglassu

* GV Hennebont – Dekorglass Działdowo 3:1

Kristian Karlsson – Jonathan Groth 3:0 (11:6, 11:3, 11:1), Chuang Chih-Yuan – Jakub Dyjas 3:1 (11:7, 9:11, 11:6, 11:1), Anders Lind – Kaii Konishi 1:3 (9:11, 11:9, 2:11, 6:11), Karlsson – Dyjas 3:0 (12:10, 11:9, 11:6)

W Działdowie oba punkty dla gości zdobył Szwed Kristian Karlsson, no i w rewanżu ten sam zawodnik ponownie wystąpił w głównej roli. Najpierw Szwed w trzech setach poradził sobie z Jonathanem Grothem - Karlsson ewidentnie nie leży Duńczykowi, bo w Działdowie też wygrał 3:0.

Potem do stołu podeszli Jakub Dyjas i Chuang Chih-Yuan. Tajwańczyk chciał się zrewanżować za porażkę sprzed kilku dni, no i cel swój zrealizował. Niestety, z każdą kolejną zepsutą piłeczką liderowi Dekorglassu opadały skrzydła. Efekt był taki, że polski klub przegrywał już 0:2 i stanął pod ścianą, bo musiał teraz wygrać dwa następne pojedynki, by utrzymać się w walce o Puchar Europy.

Pierwszy krok w tym kierunku uczynił Kaii Konishi, ogrywając Andersa Linda - Duńczyk zastąpił Greka Ioannisa Sgouropoulosa, który w Działdowie przegrał z... Konishim.

Do remisu miał więc doprowadzić Dyjas, zadanie było jednak bardzo trudne, bowiem jego rywalem był niepokonany Karlsson. W Działdowie Szwed miał furę szczęścia, ponieważ w piątym secie przegrywał z Dyjasem 4:5, po czym zdobył dwa decydujące punkty.

W rewanżu zawodnik gospodarzy znowu wykazał się żelaznymi nerwami, zwłaszcza w pierwszym secie, w którym Dyjas zagrywał, prowadząc 10:8. Jedna akcja dzieliła Polaka od zwycięstwa, niestety, zepsuł zagrywkę, po czym trzy następne punkty zdobył rywal. W drugiej partii kibice ponownie obejrzeli zaciętą walkę (Dyjas prowadził 9:8), ale ponownie minimalnie lepszy był Szwed.

Natomiast w trzecim secie rozkojarzonemu Dyjasowi już nic nie wychodziło, w efekcie po zdobyciu 11. punktu Kristian Karlsson w geście triumfu podniósł ręce do góry. A miał się z czego cieszyć, bo to głównie dzięki niemu francuski klub po raz drugi zdobył Puchar Europy.

W 2018 roku Dekorglass wygrał te prestiżowe rozgrywki, a w 2019 roku dotarł do półfinału.

ARTUR DRYHYNYCZ