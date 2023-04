Warszawski finał ogólnopolskiego biegania

City Trail to cykliczna impreza, która jest organizowana w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście (na dwóch trasach - w Gdańsku i w Gdyni), Warszawie i Wrocławiu.

W każdym z tych miast od października 2022 do marca 2023 roku odbyło się po pięć biegów, natomiast zakończeniem półrocznej rywalizacji jest bieg finałowy, czyli City Trail Gold. ​

Ostatecznie w Warszawie królową ogólnopolskiego cyklu została Monika Dubiella z Trójmiasta, natomiast męską rywalizację wygrał Sebastian Nowicki z Poznania.

Zawody odbyły się na urozmaiconej trasie w warszawskim Lesie Bielany. Dwie pętle po 2,5 km, na każdej fragment płaskiej, szybkiej ścieżki, ale też solidny, piaszczysty podbieg, widowiskowy zbieg z Góry Bochenek oraz techniczne, wąskie ścieżki.

Jako pierwsze rywalizowały kobiety. Od początku prowadzenie objęły dwie reprezentantki Trójmiasta: Marta Łagownik (zwyciężczyni City Trail Gold 2022) i Monika Dubiella oraz Sviatlana Sanko (kwalifikację uzyskała na katowickiej trasie). Po pierwszej pętli czołówka miała już niemal 30 sekund przewagi nad Martyną Wyroślak z Poznania, Klaudią Pawlus z Wrocławia oraz Dominiką Łukasiewicz z Lublina, które utworzyły grupę pościgową. W drugiej części dystansu okazało się, że nieco mniej siły ma Łagownik, co skutecznie wykorzystała Sanko.

Ostatecznie wygrała Monika Dubiella, która niełatwą 5-kilometrową trasę pokonała w czasie 17.31. Drugie miejsce zajęła Sviatlana Sanko (17.36), a trzecia była Marta Łagownik (17.47).

Wśród mężczyzn triumfował Sebastian Nowicki, który w biegach City Trail startuje już od 13 lat. Brał udział w pierwszej imprezie - 9 stycznia 2010 roku, kiedy cykl organizowany był jeszcze tylko lokalnie - pod szyldem Grand Prix Poznania w Biegach Przełajowych. Jako szesnastolatek pokonywał 5 km kilka minut wolniej niż dzisiaj, ale w kolejnych sezonach szybko piął się w klasyfikacji, by w listopadzie 2013 roku po raz pierwszy cieszyć się ze zwycięstwa. Dzisiaj ma na koncie 19 wygranych biegów Grand Prix City Trail w Poznaniu oraz zwycięstwo w tym najważniejszym - ogólnopolskim biegu finałowym City Trail Gold.

Nowicki, ubiegłoroczny brązowy medalista przełajowych mistrzostw Polski na dystansie 4 km, zwyciężył z wynikiem 15.16. Drugie miejsce zajął Kamil Jastrzębski z Warszawy (15.27), a trzeci był Patryk Stypułkowski, który kwalifikację wywalczył w Łodzi (15.28).

City Trail Gold to bieg z nagrodami finansowymi. Za zwycięstwo na 5 km przyznano po 2000 zł oraz wysokiej klasy zegarki marki Suunto. Łącznie rozdano ponad 20 000 zł, z czego 12 000 zł w klasyfikacji open, a pozostałą sumę w 12 kategoriach wiekowych.

Zanim na trasie City Trail Gold pojawiły się najszybsze zawodniczki i najszybsi zawodnicy, na tych samych ścieżkach odbył się otwarty bieg towarzyszący. Tutaj nagród nie planowano, ale warto dodać, że jako pierwszy dotarł do mety Patryk Domińczak (18.46), a wśród pań najszybszą była Agnieszka Ragus-Suszyńska (23.38).

Kolejny sezon City Trail z Nationale-Nederlanden ruszy jesienią. Kalendarz zostanie opublikowany najpóźniej w czerwcu.

dryh

Miejsca zawodników z Warmii i Mazur

* Mężczyźni : 14. Damian Błaut (Run Goku Team, Ostróda) - 16.40; 23. Daniel Mikielski (Olsztynek) - 17.14; 26. Szymon Sawicki (Kuropatwa Team, Olsztyn) - 17.27; 32. Maciej Wojciechowski (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) - 18.21; 42. Robert Żyrkowski (Drużyna ML, Kętrzyn) - 20.45

* Kobiety : 9. Magdalena Trzeciak (AZS UWM Olsztyn) - 19.38; 14. Sylwia Wasilewska (Gołdap) - 21.03; 15. Monika Jacyszyn (Lekkoatletyka dla najmłodszych, Olsztyn) - 21.18; 25. Beata Bukowska-Ptak (Sparta Biskupiec) - 24.02; 26. Celina Bartnicka (Nikielkowo) - 24.22; 29. Danuta Mikielska (Olsztynek) - 27.14