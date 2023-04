Elbląg awansował, a kontuzje przetrzebiły Wilki

Podopieczni trenera Arkadiusza Majewskiego, zwycięzcy rozgrywek III ligi z udziałem zespołów z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, byli gospodarzami jednej z sześciu grup. We własnej hali zanotowali dwa zwycięstwa i jedną porażkę, zajmując drugie miejsce premiowane awansem.

Elblążanie otworzyli turniej niezwykle pasjonującym meczach z Gimbasketem Wrocław, zwycięstwo 99:93 zapewniając sobie dopiero w drugiej dogrywce. Basketball grę w finałach barażów zapewnił sobie w drugim meczu turnieju, wygrywając aż 111:75 z Pogonią Mogilno. Na zakończenie rywalizacji elblążanie ulegli 74:86 Enei Basket Junior Poznań, najlepszemu zespołowi w stawce.

W pierwszym meczu Basketball rywalizował bez Przemysława Zamojskiego, który występował jeszcze w barwach LOTTO3x3 Team w międzynarodowym turnieju w Szwajcarii. W dwóch kolejnych pojedynkach 36-latek był za to najlepiej punktującym zawodnikiem zespołu z Elbląga.

Elblążanie zagrali w składzie (w nawiasie liczba zdobytych punktów): Zamojski (51) Prokurat (48), Pawlak (36), Szerszewski (18), Jastrzębski (62), Krakowski (12), Szuszkiewicz (22), Gliński (8), Klonowski (7), Nisztuk (6), Chrzanowski (3), Jakimowicz (7), Niburski.

Z rywalizacji o II ligę odpadły natomiast Wilki Ełk, które turniej grupy C w Kłodzku zakończyły z kompletem porażek. – Mierzyliśmy się z zespołami o podobnym do nas poziomie, jednak klątwa kontuzji, które nam się przytrafiają w tych turniejach, nadal nas prześladuje – podsumował Bartosz Lewandowski, trener Wilków. – W tym roku dwóch naszych zawodników znów doznało urazów w pierwszym meczu. Obiecuję, że wrócimy na parkiety silniejsi.

Wilki w pierwszym występie uległy 49:81 Chrobremu XXI Kłodzko, który odniósł komplet zwycięstw. Następnie ełczanie przegrali 57:113 z Unią Tarnów oraz 62:81 ze Spójnią Stargard.

Druga runda baraży po świątecznej przerwie. W rywalizacji o awans pozostało 12 zespołów.

* Wyniki, grupa C: Unia Tarnów – PGE Spójnia Stargard 89:96, Wilki Ełk – Chrobry XXI Kłodzko 49:81, Spójnia – Chrobry 78:90, Unia – Wilki 113:57, Wilki – Spójnia 62:81, Chrobry – Unia 79:68; grupa F: Basketball Elbląg – Gimbasket Wrocław 99:93, Pogoń Mogilno – Enea Basket Junior Poznań 73:119, Gimbasket – Enea Basket 59:117, KS Basketball Elbląg – Pogoń Mogilno 111:75, Pogoń – Gimbasket 103:76, Enea Basket – Basketball 86:74.

ŁSZ

GRUPA C

1. Chrobry 6 250:195

2. Spójnia 5 255:241

-------------------------

3. Unia 4 270:232

4. Wilki 3 168:275