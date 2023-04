Olsztynianki pomogły rywalkom w zwycięstwie

* Grot F&F Automatyka Pabianice - KKS Agapit Olsztyn 87:53 (24:17, 20:12, 25:15, 18:9)

KKS: Pałasz 8, Daliga, Giżyńska 14, Mońko 20, Sztąberska 8 - Dyjak, Przeradzka, Gzinka 3, Maciejczyk, Birkos

Olsztynianki nie musiały zakończyć sezonu na siódmej pozycji - wystarczyło w ostatnim meczu wygrać w Gdańsku, by cieszyć się z szóstej pozycji i ponownego przyjazdu nad morze. Niestety, AZS Uniwersytet Gdański okazał się zbyt silny, w efekcie w play-offach KKS trafił na wicelidera z Pabianic.

Trener Tomasz Sztąberski wierzył w to, że jego zespół nie stoi na straconej pozycji w rywalizacji z drugą drużyną sezonu zasadniczego. Jego nadzieje opierały się na wcześniejszych dwóch meczach, które były wyrównane, chociaż zakończyły się nieznacznymi wygranymi rywalek.

Tym razem jednak już tak nie było, bo pabianiczanki wygrały różnicą aż 34 punktów. Pierwsze pięć minut należało do KKS-u - olsztynianki wyszły na prowadzenie 2:0 za sprawą Aleksandry Mońko, a potem wygrywały jeszcze 5:4. Był to jednak łabędzi śpiew podopiecznych trenera Sztąberskiego, bo w pierwszej kwarcie Grot wypracował 7-punktową przewagę. A potem było jeszcze gorzej - oczywiście z olsztyńskiego punktu widzenia. Grot dominował w każdym elemencie gry i spokojnie powiększał prowadzenie. Do przerwy różnica punktowa wynosiła 15 punktów, a po zmianie stron wzrosła ostatecznie do 34.

- Rywalki były bardziej skuteczne - ocenił Tomasz Sztąberski. - Kompletnie nie wyszedł nam ten mecz, wyraźnie pomogliśmy gospodarzom w odniesieniu tak wysokiego zwycięstwa.

Do rewanżowego starcia dojdzie już w środę w Jezioranach. Olsztynianki mocno się mobilizują, bo chcą wygrać, żeby doprowadzić do trzeciego spotkania, które miałoby się odbyć w Pabianicach już po Świętach Wielkanocnych. Jeśli natomiast KKS Agapit dozna drugiej porażki, wtedy definitywnie zakończy obecny sezon.

- To jest sport kobiet, a kobietą zmienną jest, więc mam nadzieję, że to się potwierdzi w środowym meczu - dodał Sztąberski. - Liczę na to, że rywalki przyjadą wyczerpane daleką podróżą, bo z tego, co wiem, to przyjadą do Jezioran w dniu meczu.

Środowe spotkanie to także ewentualne pożegnanie z gościnnymi progami hali w Jezioranach. Od nowego sezonu olsztyńskie koszykarki będą rozgrywać swoje domowe spotkania w nowej hali Urania, w dokładnie w sali rozgrzewkowej, która jest dobudowana do modernizowanej głównej bryły kompleksu sportowego przy al. Piłsudskiego 44.

- Sprawa jednak jeszcze nie jest przesądzona - wyjaśnił Tomasz Sztąberski. - Na razie nasze rozmowy z miastem zostały zawieszone, bo czekamy na to, kto będzie zarządzał nową Uranią. Wiadomo, że został przesunięty termin oddania hali do użytku, ale podobno sala rozgrzewkowa ma być dostępna już od 1 września. Ale dopóki nas tam nie wpuszczą, dopóty nie ma co gdybać, gdzie będziemy grali w następnym sezonie.

* Pozostałe wyniki play-off: GTK Gdynia - Mon-Pol Płock 89:60, AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk - AZS Uniwersytet Warszawski 82:52, MPKK Sokołów SA Sokołów Podlaski - AZS Uniwersytet Gdański 77:48, MUKS Poznań - Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 76:65, Wisła CanPack Kraków - Isands Wichoś Jelenia Góra 71:49, RMKS Xbest Rybnik - AZS Politechnika Korona Kraków 46:85, Contimax MOSiR Bochnia - Lider Swarzędz (4 kwietnia).

EM