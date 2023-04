Skończyli na piątym miejscu

* Isetia Warszawa - Roś Pisz 69:56 (12:20, 26:11, 13:10, 18:15)

ROŚ: Andruk 17 (5x3), Świtaj 8 (2x3), Bessman 6, Stanisławajtys 6 (2x3), Bondarenko 3 oraz Lackowski 10, Zapert 2, Kazimierczuk 2, Pellowski 2, Turski, Rogalski

Rywalizacja w grupie B II ligi trzymała w napięciu do końca sezonu zasadniczego, bo wyniki 30. serii miały dać ostateczną odpowiedź na pytanie o kolejność drużyn w górnej połówce tabeli oraz wyłonić pary pierwszej rundy play-offów. Od kilku dni było wiadomo, że w drugim etapie rozgrywek Roś zmierzy się z Turem, ale na szali leżała jeszcze kolejność rozgrywania dwumeczu. Przypominamy, że wyżej notowany zespół będzie gospodarzem rewanżu, co może być istotną przewagą w pojedynku zespołów o zbliżonych umiejętnościach.

Roś i Tur stoczyły w niedzielny wieczór korespondencyjny pojedynek. Podopieczni trenera Romana Skrzecza musieli wygrać z Isetią Warszawa i zrobić to odpowiednio wysoko, by poprawić bilans małych punktów.

Ostatecznie w 30. kolejce z wygranej cieszyli się tylko gracze z Bielska Podlaskiego, którzy pokonali na wyjedzie 74:70 Energę Warszawa. Wicelider mógł pozwolić sobie na porażkę, bo żaden niedzielny wynik nie zmieniał kolejności czołowej trójki. Roś uległ za to na wyjeździe Isetii. Stołeczny zespół także miał o co walczyć, bowiem dzięki wygranej awansował na 7. pozycję, co oznacza, że w play-offach uniknął starcia ze Zniczem Pruszków, stawianym w roli jednego z głównych faworytów walki o awans do I ligi.

Roś i Tur są godnymi siebie rywalami, więc zapowiada się wyrównana walka. W sezonie ligowym obie drużyny wykorzystały atut własnego boiska. Jesienią Tur wygrał u siebie 67:60, a w rewanżu „Jeziorowcy” triumfowali 77:72, rozstrzygając spotkanie koncertową grą w czwartej kwarcie. Wszystko wskazuje na to, że w środę w starciu Roś – Tur znów posypią się iskry. Początek rywalizacji o godz. 19.

– Sam nasz udział w play-offach w świetle przedsezonowych notowań można uznać za niespodziankę – mówi Roman Skrzecz, trener Rosia. – Zaszliśmy w tym sezonie naprawdę wysoko, więc przystąpimy do dwumeczu z chęcią awansu. Liczę po prostu, że mój zespół będzie bił się o każdą piłkę. Zagramy z bardzo doświadczonym rywalem, który ma na ławce klasowego szkoleniowca. To może być przewaga Tura w tym dwumeczu.

Ostatni ligowy występ Rosia w sezonie nie należał do najlepszych. W Warszawie Roś znów pokazał różne oblicza. Piszanie niemal przez cztery pierwsze minuty nie potrafili wykończyć ofensywnej akcji, ale w końcu dobrze ustawili celowniki i ze stanu 0:5 wyszli na prowadzenie 20:12 po pierwszej kwarcie. Niestety, zryw z sześcioma celnymi rzutami za trzy punkty trwał krótko. W kolejnych odsłonach spotkania warunki dyktowali gospodarze. Isetia doprowadziła do remisu 25:25 w połowie drugiej ćwiartki, a potem zaczęła „odjeżdżać” z wynikiem. Po przerwie oba zespoły zagrały na niskiej skuteczności. „Jeziorowcy” przez 20 minut zdobyli tylko 25 punktów, a mecz zakończyli z dorobkiem zaledwie 56, drugim najsłabszym wynikiem w sezonie. Najskuteczniejszym zawodnikiem Rosia był Patryk Andruk, którzy zdobył 17 punktów, z czego aż 12 w pierwszej kwarcie po rzutach z dystansu.

* Pozostałe wyniki 30. kolejki: Probasket Mińsk Maz. – Kolejarz Radom 79:89, Sokół Ostrów Maz. – Znicz Pruszków 48:94, Energa Warszawa – Tur Bielsk Podlaski 70:74, Trójka Żyrardów – Ochota Warszawa 75:60, Lublinianka Lublin – Legia Warszawa 88:83, Żubry Białystok – AZS UJK Kielce 105:87. Pauzował: Legion Legionowo.

* I runda play-off, środa: Legion Legionowo – Znicz Pruszków (18.30), Trójka Żyrardów – Żubry Białystok (19), Roś Pisz – Tur Bielsk Podlaski (oba 19), Isetia Warszawa – Energa Warszawa (20)

ŁUKASZ SZYMAŃSKI