Dziesięć medali dla kubów z Warmii i Mazur

15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu rozegrała się jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, natomiast 613 lat później w pobliskim Stębarku rozegrała się kolejna bitwa, tym razem jednak miecze i zbroje okazały się zbędne. Wszystko za sprawą mistrzostw Polski w full-contakcie, które przyciągnęły prawie 240 kickboxerów ze wszystkich najważniejszych krajowych klubów. A skoro tak, to nie mogło zabraknąć przedstawicieli Warmii i Mazur, którzy ochoczo wzięli udział w sportowej bitwie pod Grunwaldem.

O co chodzi w full-contakcie?

Podczas walki dozwolone są wszystkie techniki nożne i bokserskie zadawane powyżej pasa, podczas rundy minimalna liczba kopnięć to osiem, jeśli zawodnik nie spełni tego wymogu, wtedy traci punkt; nie wolno uderzać kolanem ani łokciem; walka odbywa się na ringu bokserskim.



Warto przypomnieć, że właśnie w tej formule największe sukcesy odnosił za oceanem w USA Marek „Punisher” Piotrowski, dziewięciokrotny mistrz świata zawodowców .

Ale zza oceanu wróćmy do Stębarka, gdzie walczyło dziewięciu zawodników klubu Zamek Expom Kurzętnik i trzech z Olimpii Nowe Miasto Lubawskie.

- Z różnych powodów nie były to nasze optymalne kadry - przyznał Leszek Jobs, trener z Kurzętnika. - Kilku zawodników ma w tym sezonie inne cele, na przykład Albert Mederski i Krystian Rzepka szykują formę na mistrzostwa Polski (21-23 kwietnia w Będzinie - red.) oraz na Igrzyska Europejskie w wersji light contact (od 29 czerwca do 2 lipca w Myślenicach - red.). Natomiast Natalia Zakrzewska w tym czasie przebywała na konsultacjach kadry kick light, z kolei Piotr Kołakowski po ostatnich zawodach leczy drobne urazy, żeby być gotowym na mistrzostwa Polski light contact.

Warto przypomnieć, że Mederski i Rzepka na Igrzyska Europejskie zakwalifikowali się podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy, gdzie zajęli miejsca w czołowej ósemce.

W sumie zawodnicy z Kurzętnika i Nowego Miasta Lubawskiego zdobyli osiem medali - po cztery srebrne i brązowe. Poza tym dwa krążki wywalczyli przedstawiciele biskupieckiej Egidy.

- Jest się z czego cieszyć, zwłaszcza że dla niektórych był to debiut w walkach pełno-kontaktowych w ringu - wyjaśnia trener Jobs. - Podziękowania należą się również organizatorowi, który zrobił wszystko, żeby mistrzostwa wypadły jak najlepiej .

dryh