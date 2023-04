Gol w pierwszej minucie

* Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 0:1 (0:1)

0:1 - Wilak (1)

Poznański zespół to solidny drugoligowiec, jednak w Elblągu liczono na komplet punktów, tymczasem goście odnieśli niespodziewane zwycięstwo. A gdyby Olimpia wygrała, wtedy zbliżyłaby się do drugiego miejsca dającego bezpośredni awans do I ligi.

A skoro mówimy o czołówce tabeli, to kolejne potknięcie zaliczyła Kotwica, która jeszcze niedawno wydawała się stuprocentowym pewniakiem do awansu. Przypomnijmy, że sezon zaczęła w Kołobrzegu od bezbramkowego remisu ze Stomilem, po czym wygrała dziewięć razy z rzędu! Rundę rewanżową Kotwica zaczęła od porażki 0:1 w Olsztynie, w następnych siedmiu meczach zdobyła raptem 8 punktów, a po sobotniej porażce z Radunią straciła fotel lidera.