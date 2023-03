Pucharowe emocje w Działdowie

W 2018 roku klub z Działdowa zadebiutował w europejskich pucharach. Dekorglass zaczął wtedy od Ligi Mistrzów - w grupie zajął trzecie miejsce, wygrywając dwa razy z... Hennebont (do dalszej rundy awansowały tylko dwie czołowe ekipy), co dało mu prawo gry w Pucharze Europy ETTU. No i Dekorglass szansę tę wykorzystał w stu procentach, bowiem w finale dwukrotnie pokonał francuskie Chartres.

Tym razem na drodze działdowian ponownie stanie klub z kraju Peugeota, Citroena i... kilkuset gatunków sera. Co ciekawe Hennebont też ma na koncie zdobycie Pucharu Europy (w 2019 roku).

- Zagramy w optymalnym składzie - deklaruje prezes Dekorglassu Ferdynand Chojnowski.

Ten optymalny skład tworzą: Jakub Dyjas (85. miejsce w światowym rankingu), Kaii Konishi, Jonathan Groth (55. m) oraz rezerwowy Patryk Lewandowski.

- Nie będzie łatwo, bo spotykają się dwa mocne zespoły. Trudno wskazać faworyta, ale mimo wszystko chcemy wygrać - stawia sprawę jasno Ferdynand Chojnowski. - Tym bardziej że zagramy w swojej hali, więc kibice będą naszym dodatkowym atutem.

Prezes Dekorglassu uważa, że będzie to pojedynek dwóch równorzędnych rywali, ale „na papierze” lepiej prezentują się goście, bo w czołowej trzydziestce światowego rankingu mają aż dwóch zawodników: Tajwańczyk Chuang Chih-Yuan jest na 18. miejscu, a Szwed Kristian Karlsson na 22. Warto przypomnieć, że Chuang Chih-Yuan to m.in. pięciokrotny olimpijczyk oraz deblowy mistrz świata z 2013 roku, natomiast Karlsson to brązowy medalista mistrzostw świata w drużynie i dwukrotny wicemistrz Europy w grze podwójnej. Poza tym we francuskim klubie występują Duńczyk Anders Lind i Grek Ioannis Sgouropoulos.

- Rankingi nie grają, decyduje aktualna forma oraz odpowiednie rozstawienie zawodników - uspokaja prezes Chojnowski.

W obecnej edycji Pucharu Europy Dekorglass, pod wodzą trenera Michała Dziubańskiego, wygrał wszystkie cztery mecze po 3:0 – w ćwierćfinale z austriackim Solex Consult TT Wiener Neustadt i w półfinale z Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki.

* Terminarz finału Pucharu Europy: 1 kwietnia, g. 13:15: Dekorglass Działdowo – GV Hennebont; 4 kwietnia, g. 19:30: Hennebont – Dekorglass.

* Dekorglass jest mistrzem Polski z 2021 roku i aktualnym liderem Superligi. Po zakończeniu rozgrywek pucharowych podejmie Oxynet Jarosław (14 kwietnia) i Olimpię-Unię Grudziądz (16 kwietnia).

ARTUR DRYHYNYCZ