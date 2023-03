Klatka, obręcz i silne mięśnie

Jakub Pączkowski (Mendelejew Team) zajął drugie miejsce w kategorii do 82,5 kilogramów - jak widać Siedlce przynoszą iławianinowi szczęście, bowiem niespełna dwa lata temu był tam trzeci w zawodach Pucharu Świata. Wówczas jednak startował w kategorii senior 90 kg, teraz postanowił wrócić do swojej pierwotnej kategorii, czyli 82,5 kg.

- Po raz pierwszy od dwóch lat startowałem w tej kategorii, z tym że na wagę „wniosłem” tylko 80,7 kg - wyjaśnia Pączkowski. - Był to efekt pięciodniowego zbijania wagi. Ostatnie trzy kilogramy wypociłem w gorącej wannie tuż przed wyjazdem.

Jednak od ważenia do startu były 24 godziny, więc miał sporo czasu, by odrobić straty. - Wagę zbijałem tylko po to, żeby zrobić dobry przelicznik, który dałby mi Kartę Pro federacji XPC - dodaje Kuba Pączkowski.

Jaki to przelicznik? Otóż punkty za podniesiony ciężar liczą się w stosunku do masy ciała. Przy 80,7 kg iławianin musiał łącznie podnieść w całej trójbojowej rywalizacji (przysiad, wyciskanie leżąc, martwy ciąg) 700 kg.

- No i udało się. W przysiadzie uzyskałem 265 kg w trzecim podejściu. Wyciskania nie robiłem prawie trzy miesiące ze względu na kontuzję, więc była to jedna wielka niewiadoma. Ostatecznie zaliczyłem 155 kg w drugim podejściu, bo trzecie już sobie odpuściłem - przyznaje iławianin, który w martwym ciągu (w drugiej próbie) zaliczył 280 kg, co dało mu kartę profesjonalisty federacji XPC.

- Był to udany start. Zrobiłem łącznie 700 kg przy wadze pierwotnej 80,7 kg i mam zaproszenie do zamkniętej Ligi PRO XPC - dodaje z dumą zawodnik z Iławy, który teraz będzie się jednak przygotowywał do zawodów... strongmanów.

W Siedlcach sukces odniósł także Karol Prawdzik z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Prawdzik na swoim koncie ma m.in. pierwsze i trzecie miejsce służb mundurowych podczas zawodów Pucharu Świata oraz mistrzostwo Europy służb mundurowych. No i Siedlcach udało mu się ten wynik powtórzyć - w sumie dźwignął 730 kg (przysiad - 240 kg, wyciskanie leżąc - 205 kg, martwy ciąg - 285 kg). Dzięki temu oprócz pierwszego miejsca w kat. 125 kg był też czwarty w klasyfikacji overall służb mundurowych.

Trójbojem siłowym Karol Prawdzik zainteresował się jakieś dziesięć lat temu podczas studiów na UWM. - Kolega mnie zachęcił, bo uznał, że mam predyspozycje do tego sportu - wspomina pan Karol. - Szczególnie odpowiada mi wyciskanie leżąc, bo mam rozbudowaną klatkę, szeroką obręcz barkową oraz mocne mięśnie piersiowe. Najmniej lubię natomiast przysiad, ponieważ jest to najbardziej techniczna konkurencja. Sztangę trzyma się na karku, po czym trzeba wykonać przysiad w taki sposób, żeby kolec biodrowy znalazł się poniżej stawu kolanowego. A na koniec trzeba się jeszcze z tym ciężarem podnieść - wyjaśnia Karol Prawdzik, który trenuje cztery dni w tygodniu, przerzucając za każdym razem tony ciężarów.

- Chciałbym podziękować kierownictwu komendy w Gołdapi, bo dzięki jego przychylności mogę oddawać się swojej sportowej pasji - dodaje na koniec Karol Prawdzik, który już myśli o majowych mistrzostwach Polski służb mundurowych we Wrocławiu.



BARDZO SILNY KWARTET

Czterech policjantów z garnizonu warmińsko-mazurskiego wystartowało w XIV Mistrzostwach Polski Polskiej Unii Trójboju Siłowego w Zalesiu. Wrażenie robi wynik młodszego aspiranta Pawła Piskorza, który „wyrwał” sztangę o wadze 317.5 kg - był to największy ciężar tych zawodów.

* Cezary Urbaniak, młodszy aspirant (KPP w Działdowie)

>>> 1. miejsce w trójboju siłowym w kategorii do 110 kg służb mundurowych

>>> 1. miejsce w trójboju siłowym w kategorii do 110 kg open

>>> 3. miejsce w przysiadzie w kategorii do 110 kg służb mundurowych

* Karol Prawdzik, starszy sierżant (KPP w Gołdapi)

>>> 1. miejsce w trójboju siłowym sił mundurowych do 125 kg

>>> 2. miejsce w trójboju kategorii open do 125 kg

>>> 1. miejsce w martwym ciągu służb mundurowych do 125 kg

>>> 1. miejsce w wyciskaniu służb mundurowych do 125 kg

* Przemysław Kawczyński, starszy sierżant (OPP w Olsztynie), martwy ciąg

>>> 2. miejsce w kategorii open służb mundurowych

>>> 1. miejsce w kategorii open senior do 82.5 kg.

>>> 1. miejsce w kategorii służb mundurowych do 82.5 kg.

* Paweł Piskorz, młodszy aspirant (KWP w Olsztynie), martwy ciąg

>>> 1. miejsce w open

>>> 1. miejsce w kategorii do 140 kg służb mundurowych

>>> 1. miejsce w kategorii do 140 kg open

>>> 1. miejsce w kategorii wiekowej służb mundurowych