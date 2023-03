Stomilanki znowu zawiodły

Piłkarki Stomilanek w ostatnim czasie mają mało czasu na treningi, bo praktycznie cały czas są w dalekich podróżach. Ostatecznie trzy spotkania to za każdym razem bardzo dalekie wyjazdy. To ewidentnie nie służy podopiecznym Dariusza Maleszewskiego, bo z dwóch wyjazdów ligowych (do Bielska-Białej i Rzeszowa) przywiozły zaledwie jeden punkt, a w środę olsztyńskie zawodniczki niespodziewanie przegrały w Pucharze Polski 0:2 z Juna-Trans Stare Oborzyska.

Rywalki zajmują obecnie trzecie miejsce w III lidze, a Stomilanki to aktualny lider I ligi. Zdecydowanym faworytem tego starcia był zatem zespół z Olsztyna i nawet wystawienie zmienniczek nie usprawiedliwia tej wpadki. Można się pocieszać, że w tym sezonie awans do Ekstraligi jest najważniejszy, ale odpaść z III-ligowcem zwyczajnie nie wypada.

Stomilanki w tym spotkaniu nie stworzyły praktycznie żadnego zagrożenia, a swoje sytuacje miały tylko po stałych fragmentach gry. Przy pierwszej bramce zespół gospodarzy wykorzystał bezlitośnie błąd w obronie, a przy drugim trafieniu fatalny błąd popełniła bramkarka Stomilanek. Była zawodniczka olsztyńskiego klubu Eliza Ostrowska wybiła piłkę z własnej połowy, żeby oddalić zagrożenie i… niespodziewanie strzeliła bramkę. Bramkarka źle obliczyła lot piłki, nie wyskoczyła do kozłującej piłki i dała się pokonać z odległości 50 metrów.

Okazja do rehabilitacji już w niedzielę. Stomilanki zagrają ostatnie spotkanie na Dajtkach (w kwietniu rozpoczyna się remont tego wysłużonego obiektu). Początek spotkania z SWD Wodzisław Śląski o godzinie 12:30. W rundzie jesiennej olsztynianki wygrały 2:1 na Śląsku. Teraz także są faworytem i w klubie liczą na powrót na zwycięską ścieżkę.