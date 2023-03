Wojewódzki Puchar Polski ma swojego sponsora. "Podniesiemy nagrody dla najlepszych klubów"

W sobotę 4 marca rozegranych zostało pięć spotkań WPP 2022/23. Dzisiaj dokończenie serii 1/8 finału. O 15.00 rozpoczęły się mecze Orzeł Janowiec Kościelny — DKS Dobre Miasto oraz Mazur Ełk — Sokół Ostróda, a o 17.00 pierwszy gwizdek w pojedynku Granica Kętrzyn — Concordia Elbląg.

W poniedziałek w olsztyńskim oddziale Banku Spółdzielczego w Szczytnie podpisano umowę pomiędzy WMZPN, a bankiem, który został sponsorem tytularnym Wojewódzkiego Pucharu Polski.

— W pierwszym odcinku Magazynu Wojewódzkiego Pucharu Polski pojawiło się logo banku. Nie było to przypadkowe, ponieważ byliśmy w trakcie rozmów o sponsoringu całych rozgrywek. Podpisaliśmy umowę, na mocy której Bank Spółdzielczy w Szczytnie został sponsorem tytularnym Wojewódzkiego Pucharu Polski — powiedział Marek Łukiewski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Zmienione zostało logo Wojewódzkiego Pucharu Polski, a logotyp banku pojawiał się będzie na wszystkich materiałach promujących pucharowe rozgrywki w naszym regionie. Przeprowadzone zostaną także transmisje live z poszczególnych spotkań pucharowych. Pierwsza z nich będzie miała miejsce już dzisiaj (22 marca) o godzinie 17:00 , ze starcia 1/8 finału obecnych rozgrywek pomiędzy Granicą Kętrzyn a Concordią Elbląg.

Na podpisaniu tej umowy skorzystają przede wszystkim kluby.

– Podniesiemy nagrody dla najlepszych klubów w Wojewódzkim Pucharze Polski. Do tej pory nagrody finansowe otrzymywali finaliści, a zespoły, które odpadły w półfinale dostawały sprzęt sportowy o wartości 2 500 zł. Teraz ta nagroda zostanie prawdopodobnie powiększona do 4 000 złotych. Nagrodzone zostaną również kluby, które odpadną w 1/4 finału. One prawdopodobnie otrzymają kwotę 2 000 zł, do wykorzystania na sprzęt sportowy — dodaje Marek Łukiewski.

— Podpisanie umowy zwieńcza już rozpoczętą współpracę i określa jej ramy. Myślę, że to będzie ciekawe przedsięwzięcie zarówno dla Banku, jak i dla Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Współpraca ta daje szansę rozwoju piłki nożnej w województwie — powiedział Krzysztof Karwowski, prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Umowa z bankiem została podpisana do czerwca 2024 roku, czyli do końca sezonu 2023/24.

Rafał Herman, Paweł Piekutowski (WMZPN)