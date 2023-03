Krótko o futbolu

* Polska jest nie tylko faworytem spotkania z Czechami, ale całej grupy. Sądzę, że Fernando Santos zaliczy udany debiut - przed początkiem eliminacji mistrzostw Europy uważa były reprezentacyjny portugalski piłkarz Nuno Gomes. Były zawodnik m.in. Benfiki Lizbona oraz Fiorentiny i 79-krotny reprezentant Portugalii, z którą w 2004 r. sięgnął po tytuł wicemistrza Europy, nie lekceważy jednak Czechów. - Spodziewam się, że właśnie te ekipy, które zmierzą się w Pradze, zakwalifikują się do najbliższej edycji Euro - dodaje Gomez. - Wierzę, że Fernando Santos wykona dobrą pracę z drużyną narodową Polski i osiągnie sukcesy, jak robił to już w przeszłości prowadząc inne ekipy. Jeśli miałbym jednym słowem określić styl gry preferowany przez tego trenera, to nazwałbym go pragmatycznym.

Według Gomeza, główne cechy Santosa to: silne przywództwo, dobra organizacja oraz elastyczność przy podejmowaniu decyzji. Poza tym Santos lubi koncentrować się na słabych stronach rywala i je wykorzystywać.

* David Badia został trenerem ekstraklasowej Lechii Gdańsk. 48-letni szkoleniowiec zastąpił zwolnionego we wtorek Marcina Kaczmarka (po porażce 0:2 z Wartą).

Pochodzący z Barcelony Badia przez pierwsze cztery lata trenerskiej kariery zdobywał doświadczenie w młodzieżowych drużynach Barcelony (2012-16), następnie był asystentem w klubach tureckich – Antalyasporze (2016-18) i Fenerbahce (2018-19) oraz w hiszpańskiej Almerii (2019-21).

W ostatnim okresie piastował funkcję pierwszego szkoleniowca na Cyprze w zespołach Ethnikos, AEK Larnaka oraz Akritas Chlorakas. W środę Hiszpan poprowadził pierwszy trening Lechii, która jest poważnie zagrożona degradacją. W 25 meczach zgromadziła 25 punktów i zajmuje spadkowe 17. miejsce.

Kaczmarek trenował gdańszczan od 19 września 2022 roku - w tym czasie w 16 meczach pod jego wodzą Lechia wywalczyła 20 punktów (sześć zwycięstw, dwa remisy oraz osiem przegranych, bramki 17-23).

Hiszpan jest już trzecim szkoleniowcem biało-zielonych w tym sezonie. Na początku prowadził ich również Kaczmarek, ale Tomasz.

Do trenerskich roszad doszło w tym sezonie już w siedmiu klubach ekstraklasy - wcześniej w Miedzi Legnica, Koronie Kielce, Zagłębiu Lubin i Piaście Gliwice, a po ostatniej kolejce także w Górniku Zabrze i Stali Mielec.