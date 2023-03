Długi weekend? Tylko w Wydminach!

Długi czerwcowy weekend na Mazurach będzie na pewno wyjątkowy dla wszystkich miłośników biegania, bo Maraton Wydminy to niezwykle klimatyczna alternatywa dla wielkomiejskich masowych biegów ulicznych - nie ma wątpliwości Bartłomiej Osior, dyrektor zawodów.

Po kilku wcześniejszych wrześniowych edycjach organizatorzy doszli do wniosku, że przeniesienie imprezy na Boże Ciało da szansę startu wszystkim tym, którzy w tym czasie kilkudniowy urlop spędzą w Polsce północno-wschodniej. Program Maratonu Wydminy jest bardzo rozbudowany i zapewne każdy znajdzie coś dla siebie.

Maraton Wydminy rozpocznie się w czwartkowe popołudnie (8 czerwca) biegami dziecięcymi na dystansach od 100 do 1500 metrów. Po najmłodszych do rywalizacji przystąpią osoby niepełnosprawne ścigające się na wózkach handbike. Natomiast o godzinie 19 na linii startu pojawią się uczestnicy Mocnej Piątki.

W poprzednich latach ten bieg nazywał się Garbata Piątka, więc skąd ta zmiana? - Trasa Garbatej Piątki to były dwie przyjemne pętle prowadzące przez Garbaty Most - wyjaśnia dyrektor Osior. - Jednak nasze województwo cierpi na niedobór asfaltowych biegów szybkich, dlatego postanowiliśmy przenieść się do centrum Wydmin. Zrobimy tam bardzo szybką piątkę z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, bo chcemy biegaczom dać szansę na poprawę rekordów życiowych. Drugim powodem zmiany trasy jest powrót wózków handbike, które potrzebują odpowiedniej nawierzchni. Gmina Wydminy ma w tej dyscyplinie wybitną przedstawicielkę. Katarzyna Zubowicz jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski w maratonie na wózkach. Co prawda na co dzień reprezentuje klub Smok Orneta, jednak u nas mieszka, a pracuje w giżyckim Urzędzie Gminy.

9 czerwca (piątek) dla biegaczy będzie czasem na odpoczynek, regenerację i zwiedzanie urokliwiej okolicy. - Celowo wprowadziliśmy dzień wolny, bo chcemy zawodnikom dać możliwość udziału w dwóch biegach: na przykład w czwartkowej Mocnej Piątce i sobotnim półmaratonie lub maratonie - dodaje Bartłomiej Osior. - Zresztą pierwsze takie zgłoszenia już mamy.

W piątek wieczorem w salach Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach odbędzie się Maraton Filmowy, czyli pokaz filmów o tematyce biegowej połączony z prelekcjami znanych osobistości z biegowego świata.